Salaya prescinde del director de la oficina de Desarrollo Urbano

El pasado viernes, 28 de junio, recibió la carta de despido, que será efectiva el próximo 30 de septiembre. Francisco José Leza, director de la oficina de Desarrollo Urbano que se creó en el año 2013 dejará de estar al frente del departamento este otoño tras seis años de trabajo de este organismo, del que ha sido el único director. El afectado defiende el trabajo desempeñado en el departamento en este tiempo y desde el gobierno local eluden hacer declaraciones «por respeto, porque hay un trabajador implicado», según confirmaron a este diario fuentes del equipo de gobierno. En todo caso, según avanzaron, el cese estaría relacionado con una renovación del departamento que prevén acometer de cara al próximo curso político y que de la que se están ultimando los detalles. Por el tipo de contrato, el cese debía comunicarse con tres meses de antelación, y de ahí que se haya dado ahora traslado al trabajador del despido que se hará efectivo tras el verano.

«No quiero salir por la puerta de atrás, porque mi trabajo está hecho, y bien hecho», defiende Leza en declaraciones a este diario. El aún director de la oficina sostiene que en los seis años «he tratado de aplicar la normativa facilitando soluciones» y pone en valor el desarrollo de iniciativas como los primeros pasos para modificar el plan general y el plan especial o con la muralla; cambios sobre las zonas saturadas y las distancias mínimas. Recuerda además que fueron capaces de desatascar la situación del proyecto de El Corte Inglés (aunque luego la empresa desistió) y acometieron la legalización de las canteras. En todo caso, no se han producido avances en dos de las cuestiones que había sobre la mesa: la ordenación de Charca Musia y del Polígono Ganadero. «El Polígono Ganadero tiene una idiosincrasia muy particular que requieren un planeamiento ‘ad hoc’ y en Charca Musia se llegó a presentar un plan a los propietarios», explica Francisco José Leza, que reconoce sentirse dolido por cómo se le ha trasladado la decisión. «No quiero pensar en posibles motivos políticos, porque yo no tengo ningún vínculo con ningún partido», sostiene.

con polémica/ La puesta en marcha de este organismo no estuvo exenta de polémica. Se creó en 2013 bajo el gobierno de Elena Nevado, que lo llevaba en el programa del 2011. Se convocó un proceso selectivo para un contrato de alta dirección (al ser un contrato podía rescindirse en el futuro, cumpliendo con los plazos legales) y llegó a paralizarse porque fue recurrido por el Colegio de Arquitectos, que entendía que la plaza debía cubrirse con un perfil técnico (un arquitecto) y no jurídico (abogado). Pero el ayuntamiento desestimó el recurso. Leza es licenciado en Derecho y master en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Ejerció en Madrid, tanto en la empresa privada como en la administración, y se trasladó a Cáceres, de donde procede, por motivos personales.