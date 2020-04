Salaya recuerda que los parques y áreas infantiles seguirán cerrados en Cáceres

Vecinoharto, en el artículo el alcalde explica sus razones -que serán compartidas o no-, pero desde luego no se actúa por capricho ni por lo primero que se le ocurre a alguien. Qué costumbre más fea tenemos en España de creernos más listos y más guapos que nadie, no comprendo por qué no estamos entre las mayores potencias mundiales en todos los aspectos, con los ciudadanos tan superguays que tenemos.