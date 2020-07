Salaya reitera la legalidad de la pista del recinto hípico

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, defendió ayer la legalidad con la que se ha adjudicado la pista de verano del recinto hípico. «Nosotros actuamos conforme a un procedimiento que entendemos que es perfectamente legal y además habitual en el ayuntamiento. Respondemos simplemente a la solicitud de unos empresarios para realizar una actividad en una parte de una instalación municipal», dijo el regidor municipal a este diario.

También aprovechó su cuenta de Facebook para insistir: «Solo autorizamos una iniciativa para sacar a una terraza a un montón de personas que ahora están dentro de bares que no pueden poner terraza. Es una apuesta por un ocio nocturno con menos riesgo de contagio. A los organizadores se les ha advertido de que si incumplen se retirará la autorización. No resta, solo suma, y no excluye a nadie. No se trata de un uso privativo», reiteró.

Oro gallo cantaría

El dirigente socialista añadió: «Ojalá el problema fuese que hay muchas solicitudes para organizar actividades, pero la realidad es que no hemos recibido ninguna otra petición para instalarse en el hípico ni en el ferial». A lo que remató: «Si pusiésemos el mismo empeño en poner en marcha proyectos que en intentar bloquearlos, otro gallo nos cantaría. Mientras tanto nos seguirán preocupando más las imágenes del interior de locales llenos de gente sin mascarilla bailando».

Las manifestaciones del alcalde se produjeron después de que este viernes Jacinto García, portavoz de los hosteleros que están en contra del proceso municipal seguido para la concesión, anunciara que la próxima semana acudirán al juzgado. «Después de reunirnos con dos abogados cacereños, que ahora mismo prefieren mantenerse en el anonimato, nos han aconsejado que lo mas rápido es denunciar directamente al juzgado», aseguró García en su escrito.

En la misma nota señaló que en la denuncia solicitará «como medida cautelar la paralización de apertura de dicho recinto hasta que se aclare cómo ha sido el proceso de adjudicación, ya que al considerarse suelo publico y propiedad del ayuntamiento, debería salir a licitación publica. Hay muchos compañeros que han solicitado terrazas hace meses y no han recibido contestación alguna por parte del ayuntamiento y resulta que para un proyecto de tal dimensión en dos semanas esta autorizado».

La pista abrirá el fin de semana que viene hasta que el ayuntamiento dé el ‘ok’ al Plan de Autoprotección en el que se detallan las medidas de seguridad post-covid. Los hosteleros de Barroco, Ivanhoe 3.0.,Velvet, La Regenta, Carpe Diem, La Habana y la Divina Comedia están detrás de la iniciativa.