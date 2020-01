Salaya sacará su primer presupuesto con el apoyo de Podemos y Amores

Habrá presupuesto para 2020. Todavía no se ve la fumata blanca, pero todas las cartas ya están boca arriba. Las últimas piezas terminaron de encajar ayer. Solo falta que en unos días se formalice el acuerdo para la legislatura entre el PSOE y Podemos. No está firmado, pero ayer desde ambos partidos se daba por hecho que se rubricará en los próximos días. El alcalde, Luis Salaya, aprobará su primer presupuesto con los votos que suman los nueve concejales del gobierno socialista, los tres de Unidas Podemos y el del concejal no adscrito, Teófilo Amores.

El grupo municipal de Ciudadanos se descuelga del acuerdo. Hace dos semanas su portavoz, Raquel Preciados, mostraba la disposición de su grupo a alcanzar un compromiso con el gobierno que permitiese a Cs sumarse al apoyo a las cuentas. Pero ayer Preciados anunció que no habrá acuerdo con el PSOE. Y el motivo era el esperado y en el que ambos se distancian desde la presentación de sus programas electorales. Cs quiere bajar impuestos, «es vital» para la formación naranja, manifestó Preciados. El PSOE, que desde el gobierno es el que tiene que cuadrar las cuentas, considera que una revisión tributaria a la baja «es inviable», recordó ayer el portavoz del gobierno local, Andrés Licerán.

Un segundo motivo de desencuentro es la mina. Ciudadanos es el único grupo político en el ayuntamiento que no se ha posicionado en contra del proyecto de extracción de litio en Valdeflores. La principal barrera que ahora tiene este proyecto es la protección que la normativa municipal de urbanismo da al suelo. Preciados explicó ayer que en la negociación de los presupuestos se pidió al gobierno socialistas una modificación puntual del plan de urbanismo «para que el expediente de la mina avance y sea posible la realización del informe de impacto ambiental de la Junta». Licerán volvió a repetir ayer lo que viene diciendo el gobierno local desde la toma de posesión de junio. «Mientras gobernemos la ciudad, no habrá mina de litio en Valdeflores», subrayó.

En el rechazo a la mina, el PSOE no está solo, además son contrarios a la misma tanto el PP como Podemos, de hecho una de las condiciones del pacto de legislatura entre PSOE y Podemos es el ‘no’ a la extracción de litio en la Montaña. Ayer tanto Licerán como la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, daban por hecho que ese acuerdo se formalizará. «No está firmado, pero sí prácticamente cerrado», aseveró López, mientras que Licerán aseguró que las negociaciones con Podemos «van muy bien». Ese pacto incluye medidas en materia social, de movilidad o tributarias. Su firma conllevará el voto favorable de Podemos al presupuesto.

SUMA DE VOTOS / PSOE y Podemos suman doce votos y para la mayoría absoluta falta uno más. Ese voto será el de Amores. El concejal no adscrito lo anunció ayer. Apoyará el presupuesto. Ya lo había adelantado días atrás, pero ayer lo dejo muy claro. Amores no quiere una nueva prórroga de los presupuestos de 2018 y respaldará las cuentas presentadas por el gobierno socialista dado que por parte de Cs y del PP «no se han presentado propuestas para contar con unos presupuestos nuevos». «Cáceres no se puede permitir un año más tener unos presupuestos prorrogados», reiteró.

El proyecto de presupuesto que finalmente se presentará en la comisión informativa de Economía para su debate será algo superior al del borrador, que era de 68,3 millones, por las modificaciones a introducir por el acuerdo con Podemos y porque se tiene que recoger la subida del 2% para los más de 600 trabajadores que tiene el ayuntamiento con la aplicación del real decreto ley que incrementa su sueldo.