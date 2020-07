Salaya será inflexible en el cierre de locales de ocio que incumplan

Control férreo por parte del Ayuntamiento de Cáceres para lograr que en los locales de ocio nocturno de la ciudad no se incumplan las medidas que exige el gobierno central. Mientras, los rebrotes no cesan y Luis Salaya dijo ayer que el pasado domingo llegaron a su teléfono móvil fotografías y videos, algunos de ellos publicados incluso en redes sociales, donde quedaba demostrado que existen establecimientos de la ciudad que no son seguros. El regidor no citó ni a zona concreta ni a local, pero sí fue taxativo al asegurar: «La observancia de las normas es máxima».

El mandatario municipal reaccionó así al anuncio de la Junta de Extremadura de este miércoles alertando de que podrá clausurar aquellos locales que no respeten las medidas anti-covid. Las multas van desde leves, de 100 euros (por no llevar la mascarilla) hasta muy graves, de 600.000. «Estoy totalmente de acuerdo con la medida», aseveró Salaya al valorar que el gobierno regional se dote de un régimen sancionador para atajar las infracciones contra la salud pública. «Es cierto que tenemos preocupación por la situación de algunos negocios nocturnos. Prefiero no apuntar sitios concretos, pero estamos viendo imágenes que no nos gustan porque en ellas queda demostrado que existe un nulo cumplimiento», sentenció.

Al recibirlas, Salaya trasladó su preocupación al jefe de la policía local, Benedicto Cacho. De esta forma, cuando los agentes «observen incumplimientos, denunciarán. Y si son flagrantes no solo se denunciará sino que se cerrará el local y el expediente se enviará a la Junta, que es el organismo que legisla para que actúe en consecuencia». De hecho, el ejecutivo extremeño da potestad en su decreto-ley a la policía local para que determine el cierre cautelar de un establecimiento, aunque posteriormente tuviera que ser validado por la autoridad regional sanitaria.

La ley de la Junta recoge, en este sentido, el cierre de locales por un máximo de cinco años cuando incurran en un incumplimiento claro de las medidas sanitarias que supusiera «un riesgo muy importante» para la salud pública, como puede ser el contagio masivo de un determinado colectivo. «Se está extremando la vigilancia», confirmó Salaya.

Cáceres cumple

El dirigente socialista remarcó, eso sí, que en Cáceres «el cumplimiento es mayor que en otras ciudades y que la suerte es que nunca se ha bajado la guardia. Por eso hay que estar expectantes, porque nuestra cercanía a Madrid también puede implicar un aumento de casos si en la capital hay rebrotes».

El mandatario cacereño realizó estas declaraciones después de que este miércoles un mensaje en sus redes sociales se hiciera viral. En él, defendía a los jóvenes en contra de quienes los han demonizado. Decía así: «Jóvenes son los residentes que han estado en la primera línea en los hospitales, quienes han construido las inmensas redes de solidaridad y se han echado a sus espaldas, durante la pandemia, un sistema de protección social demasiado débil. No solo los del botellón. Un respeto. Cuando nadie salía a la calle para evitar contagios eran también miles de jóvenes quienes llevaban medicinas a los mayores, recogían la fruta en el campo, repartían alimentos en las enormes y vergonzantes colas que se formaban en los puntos de reparto de nuestras ciudades... Entiendo la indignación por el botellón y por la falta de sentido común de algunos jóvenes (y algunos mayores) pero cuidado con las generalizaciones que son muy peligrosas y a veces muy injustas».

Defensa

Salaya recordó además que son muchos los jóvenes que han ejercido con pasión, voluntad y una gran vocación de servicio público su tarea de médicos residentes o enfermeros en periodo de formación en la lucha contra el coronavirus y otros que se han dedicado a la investigación de vacunas con un papel crucial.

Entretanto, España llegó a este jueves 23 de julio marcada por un aspecto significativo que tiene que ver con el repunte de nuevos contagios, que el miércoles volvió a dejar un dato preocupante. Tras un pequeño ‘freno’ el martes, los nuevos contagiados por coronavirus notificados en el último día ascendieron hasta 971, la peor cifra desde el pasado 8 de mayo, con doce muertes en una semana, de las cuales dos se produjeron en las últimas 24 horas.

Precisamente, la Junta notificó ayer el brote de Torrecillas de la Tiesa con seis contactos y tres positivos. La localidad está a tan solo 68 kilómetros de Cáceres. En Extremadura hay cinco pacientes ingresados, dos de ellos en UCI.