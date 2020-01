PSOE y Podemos cerrarán en Cáceres un acuerdo para la legislatura

El acuerdo anunciado antes de las navidades entre el PSOE, que gobierna en minoría la ciudad, y Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres se cerrará en las próximas horas. Es un pacto para la legislatura, en la línea del estatal entre ambos partidos, pero en este caso sin que los concejales de Podemos entren en el gobierno local. Una de las consecuencias de este compromiso es que el alcalde, Luis Salaya, ya tiene en la mano la aprobación de su primer presupuesto. Solo le faltaría un voto. Cs y el concejal no adscrito Teófilo Amores están en disposición de dárselo. Salaya puede sumar 16 votos, tres más que los que necesita para la mayoría absoluta, que se obtiene con 13.

Es un pacto que parte del documento con 25 propuestas que Podemos presentó al gobierno local. Son medidas a desarrollar hasta 2023 y su aceptación era la condición previa para que Podemos respaldase el presupuesto. Ayer no estaba cerrado porque faltaba una última reunión entre el alcalde, Luis Salaya, y la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, para que el gobierno diese su conformidad a variaciones en partidas del presupuesto para dotar de crédito a modificaciones que Podemos quiere introducir en los autobuses urbanos. La idea inicial del gobierno, según expresó su portavoz, Andrés Licerán, el pasado día 2, era no hacer cambios en el montante del borrador del presupuesto, que asciende a 68,3 millones de euros. Ahora se tendrían que hacer algunas modificaciones.

Es un acuerdo para la legislatura, pero “revisable”, según indicaron ayer fuentes de Podemos, no ata a la formación morada al PSOE durante los tres años y medio que queda de mandato. Y tampoco dará estabilidad al gobierno municipal. Para los asuntos decisivos, los que requieren de mayoría absoluta, le seguirá faltando un voto. El gobierno de Salaya sale fortalecido con el acuerdo, pero PSOE y Unidas Podemos suman doce concejales en el ayuntamiento y la mayoría absoluta son trece. No obstante, desde el gobierno local socialista se presenta este acuerdo como de estabilidad. Ya lo dijo Licerán el 20 de diciembre: “es un acuerdo de estabilidad a lo largo de la legislatura”

Las medidas del acuerdo

López definió las medidas que se proponen como un “viraje hacia políticas de izquierda y de defensa de lo público”. Entre lo que se propone en el documento hay medidas de igualdad; de equiparación de los distritos con un plan de barrios; de emergencia climática con el desarrollo de la Ribera del Marco como acción puntual; de incremento del presupuesto del consorcio de Cáceres Ciudad Histórica; de modificaciones en el autobús, no solo en la línea 3, y en el precio del transbordo; de empleo con un plan local; de participación ciudadana con una modificación del modelo del presupuesto participativo; de cambio en la fórmula de concesión de las subvenciones para que sean por concurrencia competitiva y no nominativas; de evaluación del plan de rescate ciudadano; de vivienda con un plan de alquiler social; de análisis y control de los contratos de concesión, retornando la gestión al ayuntamiento en aquellos en los que sea posible; y de convertir a Cáceres en una ciudad de la cultura. También incluye un compromiso de rechazo al proyecto de la mina.

También se tendrá que abordar una revisión de la política fiscal, que se tendrá que concretar y que es la segunda parte del acuerdo porque será necesario para financiar las medidas de gestión que se proponen. En la pasada legislatura, PSOE y Podemos se opusieron a la rebaja del tipo impositivo del IBI, que en dos años pasó del 0,75 al 0,70% del valor catastral. Ahora tendrán que decidir si recuperan el tipo y lo vuelven a poner en el 0,75%, aunque no sería una tributación progresiva, el tipo afecta a todos por igual porque el valor catastral permanece inalterable. Además está la revisión de tasas, la última que se hizo fue durante el primer mandato de Elena Nevado, o la creación de nuevas tasas. A partir de ahora tendrá que decidirse qué medidas de revisión fiscal se acometerán para sustentar las medidas de gestión política.

Negociación con Ciudadanos

Con Unidas Podemos se cerrará un acuerdo político, de legislatura, no solo ceñido a las cuentas de 2020. El acuerdo que se busca con Ciudadanos es de encaje de propuestas de la formación naranja en los presupuestos municipales de 2020. La portavoz de Cs, Raquel Preciados, mostró ayer la predisposición de su grupo a aprobar los presupuestos. Preciados citó ayer algunas de esas propuestas como la ciudad de los niños, inversión a acometer en la ampliación del parque del Príncipe, o el plan de fachadas para facilitar su rehabilitación, programa que está respaldado por un acuerdo del pleno de la corporación local. De momento la predisposición de Cs para alcanzar un acuerdo con el gobierno socialista de Salaya es «positiva», apuntó Preciados.

Estas propuestas requerirían de inversión. Y el borrador de los presupuestos que presentó Salaya hace un mes está muy ajustado, además el gobierno, según Licerán, no está por la labor de recurrir a operaciones de crédito, mientras que los ingresos obtenidos por la venta de suelo en 2019, son 2,3 millones, tendrían ya en parte un destino: financiar los gastos del presupuesto participativo que se acuerden con asociaciones y colectivos.

La continuidad de Amores

Salaya sacará el presupuesto si tiene el voto de Ciudadanos y de Unidas Podemos, con lo que sumaría 15 de los 25 de la corporación. Pero si al final le fallase uno de los dos partidos, se queda con 12, insuficiente. Por eso la importancia de la decisión que finalmente adopte el concejal no adscrito Teófilo Amores. Todavía no le ha dado el sí al PSOE y sigue esperando a que el PP, que es el principal grupo de la oposición en el ayuntamiento, presente su alternativa. Amores reiteró ayer su disposición a que haya presupuesto por un planteamiento de base ya que «no es de recibo que el presupuesto se prorrogue un año más», apostilló ayer.

«Es necesario que el ayuntamiento tenga unos presupuestos» para el ejercicio de 2020, añadió ayer el concejal no adscrito. En 2019 el ayuntamiento funcionó con el presupuesto prorrogado de 2018 y no todos los gastos pueden pasarse de un ejercicio a otro, lo que obliga a modificaciones durante el año. Amores sigue en la corporación, hace dos semanas sugirió la posibilidad de dejar el acta, cuestión que no volverá a plantearse hasta después del pleno en el que se aborde la aprobación de los presupuestos, que tienen que pasar dos veces por este órgano, una para la ratificación inicial y otra para la definitiva si hay alegaciones.

Hasta cuatro variables

Salaya tiene hasta cuatro variables para sacar los presupuestos. Una es el acuerdo con Podemos y el voto de Amores, suma trece. Si se rompiese el pacto con Podemos, puede sumar trece con Cs y Amores. Si el concejal no adscrito se desmarcase, puede sumar quince con Podemos y Ciudadanos. Y por último puede llegar a dieciséis con Podemos, Ciudadanos y Amores.

Lo que no tendrá el presupuesto de 2020 es el respaldo de los otros dos concejales no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, integrados en el partido Cáceres Viva. Alcántara recordó ayer que la intención de ambos era participar con sus propuestas en los presupuestos, pero «-por parte del gobierno- no han requerido nuestro apoyo», indicó el concejal, que cuestionó el borrador de presupuestos presentado por el gobierno porque supone «un retroceso absoluto, no se ha buscado un presupuesto que sea más expansivo».

El portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, confiaba la semana pasada en que antes de que acabase enero se pudiesen llevar las cuentas a la comisión informativa de Economía y al pleno de la corporación. El portavoz del PP, Rafael Mateos, dudó ayer, en declaraciones a Efe, que se cumpla esa previsión y añadió que ayer no tenían noticias del consejo de participación, que en un principio se iba a celebrar hoy, para decidir las inversiones del presupuesto participativo.

Esas inversiones no están financiadas en el presupuesto. La intención del gobierno es ir incorporándolas y financiarlas con los ingresos ya obtenidos de venta de suelo (en 2019 se habían ingresado 2,3 millones). De momento el borrador del presupuesto de 2020 es de 68,3 millones, ahora queda por ver si en base a los acuerdos con otros partidos al final el PSOE se ve obligado a incrementar esta previsión.