Sale a exposición pública el proyecto de investigación y el plan de restauración de la mina de Valdeflores

Estos impresentables incumplen todos los plazos administrativos y el expediente sigue pese a que en el anterior no se garantizaban todos los requisitos de publicidad exigidos. En realidad no seo lo se garantizaban esos requisitos de publicidad, sino que tampoco se garantizaban los de no utilización de recursos básicos para la población de Cáceres, los de tratamientos de residuos contaminantes, los del reposición del entorno a sus condiciones iniciales tras la explotación, y sobre todo, no se garantizaba, porque no podían hacerlo al no depender de ellos, que se modificaría el Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres para variar la calificación urbanística de los terrenos de Valdeflores. Pero en la Junta parece que nada de eso importa, el expediente sigue adelante.