Salgo del PP, entro en Cs

me hace gracia al escuchar que buscan el centro, pero vamos a ver, que talante tienen, estos se fueron del PP porque no fueron en las listas, cuando estaban en sus cargos hicieron algo por cambiar las cosas?, querían estar sin implicarse en nada y como se le dijo que no pues a la aspiradora de ciudadanos, recogiendo todo lo que sobra.