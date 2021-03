San Jorge se queda sin desfile y la feria del libro será en junio

La capital cacereña perfila su agenda cultural con las restricciones que marca la situación actual y comienza a ofrecer certezas sobre la continuidad de las fechas más esperadas para los ciudadanos. La concejala de Cultura, Fernanda Valdés, fue la encargada de desvelar el futuro para las citas a corto plazo en una rueda de prensa en la que avanzó el presupuesto del área para este año, que suma 1,6 millones de euros.

Así, entre las fechas más cercanas, concretó que la celebración del patrón, San Jorge, que tiene lugar el 23 de abril, no contará este año con desfile ni con recreación en la plaza Mayor de la quema del dragón por segundo año consecutivo. Sí apuntó la concejala que en su lugar el ayuntamiento organizará «pequeñas actuaciones» con aforos restringidos aunque n o entró en detalles. El pasado año, la pandemia obligó a cancelar todos los actos de la primavera y en el caso del patrón se organizó un concurso de dibujo y los más pequeños compartieron en sus balcones imágenes de San Jorge y el dragón. En referencia a los actos de la patrona, la Virgen de la Montaña, ya anunció la cofradía hace meses y publicó este diario que no habrá procesión ni de subida ni de bajada pero sí novenario en Santa María y un besamanto ‘simbólico’ en el santuario.

En las mismas fechas que la fiesta de los patronos se celebra en la ciudad la feria del libro. Como ya avanzara este rotativo hace semanas, el ayuntamiento barajaba aplazar la cita literaria a junio --u octubre si las condiciones sanitarias no lo permitían-- y finalmente, Valdés concretó que la feria tendrá lugar del 4 al 10 de junio en Cánovas, siempre y cuando la Junta de el visto bueno a la propuesta municipal. Para ello trabajan en una nueva fórmula distinta a la del pasado año ya que la dirección general de sanidad prohibió su celebración en el tradicional paseo porque no cumplía las normas sanitarias. Por este motivo, Ifeca, la institución que organiza la feria planteó una nueva ubicación pero los libreros rechazaron una nueva ubicación. «Primero vamos a barajar esa opción y si Sanidad dice que no, pues planteamos otras opciones», puso de manifiesto.

Sobre la feria de San Fernando también se pronunció la edil de Cultura. En la misma línea --y como también avanzó el diario--, valoran con los feriantes una nueva fórmula para que la celebración sea viable a finales del mes de mayo, como cada año, en el ferial. La propuesta que trasladó el gremio es adaptar un recinto cerrado al estilo de un parque de atracciones y controlar los aforos tanto en el espacio como en las atracciones a nivel individual. De momento, no ha habido avances al respecto pero Valdés descartó que la feria esté «cancelada». «Estamos barajando posibilidades que respeten los protocolos, así como nos adaptamos a la celebración de los Reyes Magos, y por eso vinieron este año en globo, o las tradicionales fiestas de San Blas, las Lavanderas y el Carnaval», aseguró.

En la misma rueda de prensa desgranó Valdés las partidas que la concejalía que encabeza invertirá este año. De este modo, para festivales y eventos culturales repartirá 75.600 euros en una convocatoria por concurrencia competitiva al contrario de otras ocasiones que se ha hecho de forma nominativa, 85.600 euros irán destinados al convenio con la Fundación Helga de Alvear, 50.000 euros para la Banda Municipal de Música, 41.000 euros provenientes del programa Edusi para avanzar en la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Provincial y 9.000 euros para premios de la Bienal de Arte Iberoamericano. También se convocará una nueva edición del Premio de Cuentos y Leyendas Antonio Rubio Rojas, que ha subido la dotación de 600 a 1.000 euros en la categoría de adultos, y el de niños se ha incrementado de 300 a 500 euros.



Del total del presupuesto, 100.000 euros se destinarán a la programación cultural propia del ayuntamiento cacereño como los ‘Domingos teatreros’, exposiciones o espectáculos. La concejala precisó que el año pasado la programación sumó 250 actividades con más de 100 organizadas desde la propia concejalía y se dio trabajo directo a más de 300 personas. En cuanto a las actividades previstas para este año, Valdés avanzó que habrá 24 exposiciones en el Palacio de la Isla, 12 en la Fototeca y 12 en la Sala de Exposiciones, la Noche del Patrimonio se celebrará el día 18 de septiembre, la banda municipal ofrecerá 20 conciertos y estudian más propuestas en colaboración con iniciativas privadas.