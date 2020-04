La sangría del paro en Cáceres no parará

Contestando a Por Pepe: hablas de que los que no piensan como tú son muy listos, si fuerais un poquito más humildes, empezando por Sánchez, reconociriais que las cosas se podrían haber hecho mejor. Si las medidas se hubieran tomado una semana antes nos hubieramos ahorrados unas cuantas vidas. Te remontas a la sentencia de la GURTEL, ¿y no dices nada de los ERES?, el mayor latrocinio de la hisotoria de la democracia española, por seguir con MALESA, FILESA, ROLDAN, etc. Por cierto la Sentenia de los ERES salio tres o cutaro días de las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019. ¡Cuanta influencias teneis en todas partes!. Por no hablar de RTVE, CANAL EXTREMADURA RADIO Y TV, literalmente SECUESTRADAS no ya manipuladas.