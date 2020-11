Sanidad da marcha atrás y para la apertura del Virgen de la Montaña

La Consejería de Sanidad da marcha atrás y para la reapertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña para pacientes de coronavirus. La decisión se ha tomado después de valorar los datos epidemiológicos del área de salud de Cáceres con el comité científico porque durante el fin de semana se han estancado las nuevas hospitalizaciones, por lo que la presión asistencial no ha empeorado. No descarta, no obstante, que haya que retomar los planes de su puesta en marcha en los próximos días. Los datos de los nuevos ingresos se valorarán diariamente para determinar si es necesario o hacer uso del hospital Provincial.

La decisión de parar la reapertura se toma solo unas horas después de que Sanidad anunciara su puesta en marcha. Lo hizo ayer domingo, cuando informó de que había preparado una planta con 49 camas para pacientes de coronavirus. La apertura, informó el Servicio Extremeño de Salud (SES) venía motivada precisamente ante la saturación del hospital San Pedro de Alcántara, que ayer tenía 72 pacientes ingresados. Su utilización tiene además como fin «asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial programada» en el Área de Salud de Cáceres, y principalmente las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario.

Ya se ha contratado además al personal que atenderá a los enfermos en el Nuestra Señora de la Montaña, con una plantilla formada por 10 médicos, 21 enfermeras, 26 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un supervisor de enfermería, 12 celadores, tres pinches de cocina y seis técnicos de mantenimiento. Hasta el hospital Nuestra Señora de la Montaña se llevarán, como en el pasado mes de marzo, los pacientes que no necesiten un ingreso en UCI o aquellos que, a pesar de haber mejora, continúan dando positivo en las pruebas PCR.