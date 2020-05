Sanidad inspecciona la residencia La Hacienda, con 95 ancianos infectados

La Consejería de Sanidad inspecciona la residencia La Hacienda de la capital cacereña, de titularidad privada, después de que 95 de sus residentes hayan dado positivo en la prueba del coronavirus. Tal y como informó este diario el pasado jueves, el centro de mayores decidió realizar los test a los usuarios después de que tres de los ancianos se infectaran al ser trasladados al hospital para ser tratados por otras patologías. Estas tres personas se encontraban aisladas en sus habitaciones y el resto no presentaba síntoma alguno pero, aún así, el geriátrico decidió llevar a cabo la prueba para comprobar que no había ningún contagio más.

Las pruebas que realizó fueron las conocidas como PCR y fueron adquiridas a un laboratorio de Madrid (las pagaron los familiares). Al obtener los resultados comprobaron que el 95% de los usuarios estaba infectado (95 de los 100 ancianos que viven en este centro han dado positivo). Fue una sorpresa porque ninguno presentaba síntomas. Aún así, se activaron todos los protocolos y se procedió al aislamiento de todos los residentes, que se encuentran ahora encerrados en sus habitaciones. A día de hoy, después de doce días desde que se realizaran las pruebas, la mayor parte de ellos sigue sin síntomas. Solo cuatro han tenido que ser derivados al hospital y dos han fallecido por patologías distintas al covid-19.

La residencia comunicó el resultado de las pruebas tanto a Sanidad, como al Sepad, a la Fiscalía y a la Guardia Civil. Ante la situación la semana pasada la Consejería de Sanidad procedió a inspeccionar el centro y elaboró de nuevo las pruebas y un informe, cuyos resultados se conocerán la próxima semana, tal y como explicó ayer el titular de la cartera sanitaria en el Ejecutivo autonómico, José María Vergeles. El consejero advirtió, además, de que La Hacienda tenía la obligación «en todo momento» de comunicar si sus residentes presentaban síntomas: «Tenía que haberlo comunicado para que se les hiciesen las pruebas porque además así está establecido en una orden», dijo.

Aclaró, no obstante, que la Junta está trabajando «como si hubiese esa cifra de afectados dentro de La Hacienda» (Sanidad aún no tiene los resultados de las pruebas realizadas por ellos), con las medidas de aislamiento necesarias. «Ahora ya no hay una supervisión en exclusiva, sino una coordinación estrecha entre el médico de la zona de salud responsable y el del centro residencial», añadió.

Por otro lado, Vergeles también se refirió a la residencia El Cuartillo (conocida como la Asistida), que se encuentra, afirmó, «bajo un control muy importante». En este centro van ya 73 fallecidos a causa del coronavirus y otros 80 residentes continúan infectados. Aunque también está dando altas: «Ya hay plantas libres de covid», añadió.

En total en todas las residencias de la región van ya 317 fallecidos por esta enfermedad con confirmación mediante pruebas PCR, a los que se suman otros 90 como casos posibles.