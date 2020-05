Seis cacereños se dan a la fuga cuando la policía pretendía multarlos por estar reunidos en la calle

Diez personas mantenían un encuentro intergrupal en la calle. La policía les dio el alto, logró solo denunciar a cuatro porque seis de ellas se dieron a la fuga. Tres personas mayores de 70 años incumplían los horarios de salida y también fueron sancionadas, un menor multirreincidente que además se resistió a la autoridad fue localizado, tres grupos de padres que charlaban entre sí y cuyos hijos jugaban entre ellos sin guardar las oportunas distancias fueron igualmente multados.

En total se trata de 69 denuncias las que ha interpuesto la policía local entre el viernes y el domingo, 47 de ellas a personas que circulaban por la vía pública desobedeciendo las condiciones del estado de alarma, 22 por desplazarse en vehículos sin justificación y en uno de los casos con sustancias estupefacientes dentro, ocho reincidentes, siete multirreincidentes, tres multas por actividades no permitidas en el espacio público, básicamente botellones donde no faltaban coches con música a toda pastilla y se levantaron 23 actas a personas que estaban en la calle paseando en grupos de tres, cinco y siete personas. Igualmente, cuatro cacereños recibieron una multa por encontrarse en domicilios ajenos en los que no residen habitualmente.

Los datos los ha ofrecido esta mañana Luis Salaya en la primera comparecencia de la novena semana del estado de alarma en España. Ha recordado que todas estas denuncias se pusieron antes de entrar en la Fase 1, a la que llegamos hoy y que definió de "compleja" porque "pierde relevancia el papel de la policía y ahora será nuestra responsabilidad individual es nuestra única forma de defensa".

Salaya apela al cumplimiento de las normas y conductas y reitera que las franjas horarias decretadas para niños, adultos y mayores siguen siendo las mismas que estipuló el gobierno en la Fase 0 de la desescalada. "Todo igual, nada ha cambiado", manifiesta el alcalde.

En este sentido, el regidor ha hecho un llamamiento especial a los adolescentes aunque sea comprensible que en esa edad de la vida quieran fomentarse las relaciones sociales. "Manda la responsabilidad y debemos cumplir por el bien común y la salud pública", sentenció el líder socialista.