Sentido homenaje a Andrés Talavero y Juan Ramón Romero

Emoción, solidaridad y compañerismo fueron los tres ingredientes que guiaron ayer la cuarta edición de la Carrera Viewnext, organizada por esta empresa de Servicios de Tecnologías de la Información del grupo IBM en España, asentada en el Parque Científico y Tecnológico del Campus Universitario de Cáceres. Emocionante porque antes de la salida se guardó un minuto de silencio en homenaje a Juan Ramón Romero, trabajador de la firma organizadora que perdió la vida en un accidente de bici en marzo pasado, y al también recientemente fallecido Andrés Talavero, funcionario del SES hasta su jubilación, padre del director de Síndrome de Down, que junto a la Asociación de Padres de Niños con Trastorno de Déficit de Atención y/o Hiperactividad (Andah) fueron las receptoras de los fondos recaudados en la prueba, marcada por su carácter solidario.

Más de 600 participantes inscritos (finalmente la lluvia hizo que no acudieran todos) dieron brillo, en un ejemplo de buenos compañeros, a una competición cuyo bocinazo (ya no se debe decir pistoletazo) lo dio el mediático Guillermo Gracia, que tiene 15 años, es síndrome de Down y compite contra deportistas sin discapacidad. Pertenece al Club de Natación El Perú Cáceres Wellness, practica natación desde los 3 años y es campeón de Europa y pentacampeón de España absoluto Sub’15. Le acompañó la concejala de Deportes, Paula Rodríguez.

Con su presencia, los corredores dieron contenido al Campus Universitario de Cáceres, convirtiéndolo en la referencia cultural y deportiva que tuvo antaño y que con el paso de los años y la bajada del número de estudiantes ha ido perdiendo fuelle. Y aunque este espacio empieza a ser distintivo de un interesante foco del conocimiento y de la tecnología a nivel internacional, se echan de menos actividades que impliquen a toda la ciudadanía cacereña para darle mayor visibilidad.

GANADORES / La carrera incluía distancias de 5 y 10 kilómetros (una o dos vueltas al circuito del campus). En la primera categoría quedó en primer puesto Robert Román, con 17.49 minutos, y en la segunda, Alfonso Pitarch se ganó la gloria con sus 32.26 minutos.

Buen avituallamiento el que se sirvió a los corredores al finalizar la prueba, donde no faltó hasta el bizcocho. Eso sí, y como aspecto para mejorar en ediciones venideras, algunos corredores sugirieron que se habilitara una zona de aparcamientos exclusiva para los participantes, con entrada y salida alternativa de vehículos, puesto que cuando aún se disputaba el torneo, los coches salían del recinto, algo que entorpecía a los atletas. Igualmente, esgrimieron que la participación de la ruta senderista restó segundos a los runners, que tuvieron que utilizar el arcén, con el consiguiente peligro que ello conlleva, ya que en el tramo final, entre caminantes, perros y niños en patinete la acera se quedaba pequeña. «Perder una décima de segundo es oro, y estas cosas deben mejorarse», dijo uno de ellos. La organización prometió tomar nota de los detalles y corregirlos.