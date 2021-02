El SES no moverá el Plaza de Argel y reformará el edificio

El centro de salud Plaza de Argel no se moverá. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha decidido reformar el edificio actual y evitar así alejarlo del barrio. Así se lo comunicó ayer a los vecinos de San Blas, Ciudad Monumental y Aguas Vivas, a los que pertenece este consultorio cacereño.

El SES da marcha atrás de esta manera a su traslado al hospital Nuestra Señora de la Montaña como tenía previsto. No se llevará allí, tal y como ha comunicado a los vecinos, ni de forma definitiva ni de forma provisional. Lo que hará ahora Sanidad es analizar las dos opciones de reforma que tiene encima de la mesa: La demolición total del interior (la fachada no se puede tocar porque está protegida) o reforzar las plantas para evitar tirar la estructura. Se sufragará con fondos europeos pero no se llevará a cabo de manera urgente.

Una de las principales razones que habían llevado al Servicio Extremeño de Salud a agilizar el traslado era la dificultad para crear un circuito covid en sus instalaciones. Por su estructura sigue siendo imposible ponerlo en marcha. En cambio, ayer se trasladó a los vecinos, tal y como explicó a este diario el presidente de San Blas, José Luis Gibello, que, como la incidencia del coronavirus había descendido de forma importante, de momento no se va a necesitar este circuito de seguridad.

Una vez que la obra salga a licitación (no se prevé que sea en un corto espacio de tiempo), se valorará si es necesario trasladar la actividad médica de forma provisional mientras se ejecuta.

«Es de agradecer que hayan escuchado nuestra reivindicación. Tenía sentido que el centro de salud no se moviera», afirma el presidente de San Blas.