Si entrenas duro, serás duro de vencer

'Run for your life' viene a significar 'Correr por tu vida'. Es un documental sobre la construcción del maratón más popular del mundo, el de Nueva York. Su visionado te hace entender que quien compite con los demás es ganador, pero quien compite consigo mismo se hace poderoso. Correr es muy parecido a la vida, tiene sus altibajos, pero una vez que has terminado sientes que puedes hacer cualquier cosa.

Correr es una terapia, un antidepresivo ideal porque es muy difícil correr y sentir lástima por ti mismo al mismo tiempo. Cruzar puentes de madera, pisar hojas secas, atravesar parques, correr, correr y correr... Lucir tu propio dorsal, que es siempre un dorsal de élite, cumplir tus sueños, la capacidad de estar solo contigo mismo, caminar primero, paso a paso, trotar después, estirar, mirar, girar, respirar, suspirar...

La capacidad de estar con el otro, colgar nuestras medallas, llenar todas las paredes de la casa.

La capacidad de estar con tu equipo, disfrutar, proyectar, salir temprano, desafiar al sol.

Por eso, corran. Correr es una forma de decirle a tu cuerpo que lo quieres.

Hoy hemos vuelto a correr, a ser pájaros en libertad cuando nos han abierto la jaula. Nuestro calzado parecía nuevo delante del largo circuito...

El cronómetro nos advierte que entramos en la desescalada, que Cáceres sí puede vencer al bicho, que si entrenas duro, no solo serás duro, serás duro de vencer.