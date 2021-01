Sí habrá mercadillo el miércoles, pero solo de 10.00 a 14.00 horas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo creo que reducir la jornada en los comercios hará que se concentre más gente, produciendo con ello el efecto contrario a lo deseado, es decir aumentar el riesgo de contagios. Creo que seria mejor idea tener abierto la jornada completa, y que por ejemplo solo pudiera entrar la persona que va a comprar, reduciendo los aforos e incluso dividir los horarios por edades. En fin, no soy experto, pero algo me dice que no es buena idea.