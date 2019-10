«Si la mina va a los tribunales, pelearemos en los tribunales»

Nuevo carpetazo a la mina de litio. Ayer volvió a dejarlo claro el alcalde Luis Salaya, que dio un paso al frente al asegurar que si el proyecto de extracción de mineral a cielo abierto en la sierra de la Montaña se judicializa para obligar a cambiar el Plan General Municipal su gobierno no se amedrentará. «No sé lo que puede pasar. A nosotros nadie nos ha amenazado hasta ahora, confiemos en que esto no sea así, pero si vamos a los tribunales, pelearemos en los tribunales», aseveró el mandatario municipal en una entrevista que concedió al programa ‘Ahora Extremadura’ en Canal Extremadura Televisión.

«Es un ‘no’ definitivo porque es un debate superado», reiteró Salaya, que recordó que en dos mociones plenarias su partido votó en contra del expediente de la empresa australiana Infinity Lithium. El dirigente socialista insistió en que existe una mayoría ciudadana muy amplia que no quiere esta iniciativa y que «más allá de las campañas publicitarias» que lanza la promotora, «donde se está pidiendo un nuevo permiso de investigación para comprobar si hay litio es en una zona del Plan Municipal en Cáceres que no permite la extracción minera. Entonces aquí queda poco debate, no puede haber una mina donde no se puede extraer mineral y el Ayuntamiento de Cáceres ya ha expresado por activa y por pasiva que no va a permitir la extracción porque no va a variar el Plan de Urbanismo».

Sin embargo, la firma ha vuelto a presentar su plan, a lo que el alcalde fue taxativo al sentenciar que «la empresa enreda mucho con esto y continuamente lanza titulares de reactivación del proyecto», pero la realidad es que «no hay ningún cambio, no hay ninguna voluntad de cambiar ese Plan de Urbanismo». Luis Salaya dijo que no está en contra de la minería pero sí se resiste a un proyecto que está a menos de 3 kilómetros del casco urbano de la capital cacereña.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO / Durante su intervención en el programa que conduce el periodista Javier Trinidad, admitió que Cáceres necesita empleo, pero no los 300 «que en el mejor de los casos, y fiándonos mucho de lo que propone» Infinity, vendrían a destruir muchos más puestos de trabajo en el sector del turismo.

Otro asunto al que respondió el regidor fue a la segunda fase del nuevo hospital. En este sentido, confió en que se puedan obtener los fondos europeos necesarios para que a ser posible en el primer semestre del año que viene se tenga el proyecto. También se posicionó sobre los vertidos del centro hospitalario en El Cuartillo y recordó que el consistorio «está tomando muestras, mas allá de que me fíe del personal del SES, para hacer su propia comprobación», aunque estimó que «se ha generado excesivo alarmismo».

Finalmente, descartó que se vuelvan a realizar obras en la calle Alzapiernas tras los problemas originados con las escaleras mecánicas; avanzó que el bloque C de la calle Ródano se derribará para hacer en su lugar un parque o unas pistas deportivas, y defendió el buen entendimiento que mantiene con el concejal no adscrito Teófilo Amores, «antes y después de estar en Vox». Apeló a la necesidad de plantear un debate sobre el futuro del Hospital Provincial y del aeródromo, pero con dinero sobre la mesa y no prometiendo iniciativas, concluyó, que luego no se puedan cumplir.