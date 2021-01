Carlos Carlos: «Si queremos ayudar a los pueblos y que no nos endeudemos, algo no cuadra»

Durante los últimos meses ha ejercido como presidente en funciones debido a la enfermedad de la entonces presidenta Rosario Cordero hasta su fallecimiento en diciembre. Su nombre sonó desde el inicio y finalmente la directiva socialista provincial determinó por unanimidad que el sucesor al frente de la diputación fuera él. Esta semana Carlos Carlos (Calzadilla, 1959) tomó posesión en un acto, que reconoció como «agridulce». «Después de un año con las ganas y la ilusión de ella regresara, no pudo ser», confiesa. Militante en el PSOE desde los 80 y alcalde de Calzadilla desde 2003, lamenta que su nombramiento se haya dado en estas circunstancias pero incide en que hay que seguir adelante. «La vida sigue, no más remedio que dar normalidad a la institución y mirar al futuro».



-Tras su nombramiento como presidente ha reiterado el compromiso que ya ratificó la anterior presidenta, Rosario Cordero, por el municipalismo.

-No puede ser de otra manera. Si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas porque son esenciales para la atención a los municipios. Municipalista soy desde que entré en la política. Cuando me preguntan, la primera imagen que se me viene a la cabeza es cómo en un pueblo de 500 habitantes se crea el PSOE en los 80 y llevamos en la alcaldía desde 2003, agradezco a los compañeros que han estado conmigo en las distintas legislaturas y el apoyo de la gente de mi pueblo.



-De hecho, coincide usted con Cordero en estar al frente un pueblo de menos de menos de 500 habitantes, ¿se siente respaldado por su localidad?

-Estoy convencido de que gran parte de los vecinos estarán orgullosos de que su alcalde sea presidente de la diputación igual que yo estoy orgulloso de mis vecinos y de su apoyo durante veinte años. No olvidemos que en los pueblos el voto es directo a la persona, eso es lo que tiene más valor, es lo más reconfortante en política, el apoyo de tus vecinos.



-Refrendó en su discurso toda la estrategia de la legislatura aunque añadió dos nuevos puntos: la lucha contra el coronavirus y la reconstrucción de la provincia.

-Yo no soy muy dado a los discursos, el 29 de junio de 2019 se sentaron las bases programáticas y ese programa está más vivo que nunca: se basa en la igualdad, la inclusión, el desarrollo sostenible y el reto demográfico. No olvidemos que nuestra presidenta fue la primera en poner el tema de la lucha contra la despoblación encima de la mesa. A esa lucha añadimos ahora la lucha de la pandemia. Esta diputación desde el minuto uno, estuvo a lado de los ayuntamientos dotándolos de recursos. Ahora, de los 167 millones de las cuentas, el 65% va destinado en inversión a los municipios. La situación es buena, la diputación está saneada desde 2016 y por esta razón nos podemos permitir un crédito para iniciativas nuevas para fijar a la población y luchar con la pandemia.



-Como indica, tras años sin deudas, este nuevo presupuesto contempla 30 millones en un crédito a devolver en diez años para afrontar la pandemia, el PP sin embargo critica que la diputación se endeude cuando se prevé que haya un remanente de 43 millones.

-Para el PP es muy fácil hablar desde la oposición, quieren más inversiones pero que no nos endeudemos y tiene que haber un equilibrio. Si ahora queremos dar más respuesta a la crisis y si queremos ayudar a los ayuntamientos y que no nos endeudemos, algo no cuadra. No salen las cuentas. Vamos a un endeudamiento y no nos tiembla el pulso en reconocerlo. Hemos duplicado el presupuesto en infraestructura a 50 millones.



-¿Qué balance hace de la legislatura hasta ahora?

-Ha sido un año y medio de legislatura muy complicado. La diputación ha seguido funcionando en unas circunstancias distintas a la normalidad. Dentro de la casa ha sido un año muy duro y más si se le suma la dificultad de la pandemia que nos está azotando. La evolución dependerá de la responsabilidad individual de cada uno pero está claro que las administraciones tenemos que estar al lado de los ayuntamientos y poner recursos para luchar contra la crisis económica que va a crear la crisis sanitaria.



-Sobre los asuntos que mantiene diputación sobre la mesa se encuentra el futuro del hospital Virgen de la Montaña, ahora reabierto de manera temporal, ¿cómo se encuentra su futuro uso?

-De momento ha sido necesario reabrirlo ante esta situación para cubrir la necesidad en cuanto a las hospitalizaciones pero el planteamiento sobre su uso futuro sigue siendo el mismo. La junta sigue trabajando en ese documento con el grupo de trabajo. Que el edificio compagine una función sanitaria, cultural y educativa sigue en vigor, hay un equipo técnico que trabaja en el estudio de infraestructura y cuando lo tengamos nos permitirá temporalizar la ejecución de las obras y pondrá sobre el papel la financiación y la adaptación a los nuevos usos.



-Otro asunto polémico: el futuro de la caza en Monfragüe. El patronato del parque aprobó una norma que pondría fin a esta práctica y los ayuntamientos se mostraron contrarios tras el anuncio. El PSOE provincial se pronunció y pidió a la Junta que se dialogara con las localidades, ¿qué valoración hace?

-Hay que saber que en los parques nacionales está prohibida la caza, otra cosa es el control cinegético, lo que se prevé es cambiar la fórmula de control de las especies. Los municipios estaban conformes con su sistema y que la dirección general pretendiese cambiarlo sin que previamente se hubiera negociado, creo que ha sido un poco aventurado. El partido se pronunció y desde la diputación como miembro de ese consorcio ni queremos ni vamos a crear problemas en zonas donde no los hay.



-Con respecto a otro tema que genera debate en la capital cacereña: la mina de litio. La presidenta aseguró quesu futuro dependería de los cacereños. A finales de este año diputación aprobó su primer plan de movilidad sostenible para favorecer en la provincia el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías de litio. ¿Qué postura mantiene la diputación?

-Nosotros no tenemos competencias, desde la diputación respetaremos la decisión que tomen de forma coordinada las dos administraciones que son competentes: la Junta y el ayuntamiento.



-Hace dos años, Cáceres acusaba un problema con la gestión del ciclo del agua. Desde julio de este pasado año en la provincia funciona ya el nuevo consorcio MasMedio, ¿qué valoración hace de su puesta en marcha estos cinco meses?

-Se creó con cuatro o cinco ayuntamientos y actualmente hay cien municipios adscritos. Este mes nos entregarán un informe que hacen gabinetes externos calculen las depuradoras que necesita la provincia. En este presupuesto hay en el área de Medioambiente 6 millones para ejecutar depuradoras y expropiaciones a los ayuntamientos. Hay que recordar que Cáceres tenía su propio consorcio hasta que 2015 la diputación gobernada con el PP lo anuló y ha habido reinventarlo.



-Sobre los proyectos Edusi que están en marcha, el diputado anunció que en el caso de la plaza de Santiago de Cáceres era necesario volver a superar otro proceso participativo, ¿en qué punto se encuentra?

-Se va a ejecutar en 2021. Costó ponerlos en marcha por su complejidad pero todo lo que está proyectado se va a contratar este año.



-¿Qué retos afronta ahora la diputación cacereña?

-La prioridad es la que es, luchar contra la pandemia. También el tema de la despoblación, que ya no está solo en la agenda de la diputación sino en la de todas las administraciones públicas. La gente quiere seguir viviendo en los pueblos y con la pandemia las maneras de disfrutar del tiempo libre tendrán un giro y los sistemas productivos cambiarán. Es uno de los retos que tenemos por delante.



-¿Sostiene entonces que habrá un retorno a lo rural?

Estoy convencido de que una oportunidad se abre y la diputación tiene que trabajar sobre la materia prima para ponerla en valor y hacer de ella un eje contra la despoblación.