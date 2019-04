Siete años de espera para cargar a la patrona de Cáceres

Entre siete y diez años tendrán que esperar los hermanos aspirantes a cargar como titulares --con un puesto fijo-- a la patrona de Cáceres. Una lista en la que actualmente hay 93 cofrades y cada vez suma más nombres. El primer requisito para ser hermano de carga es llevar un año en la hermandad y haber cumplido los 18. Edad en la que la mayoría solicita entrar en la lista para cargar, según explica Isidro Ginés Morales, el hermano mayor. «Normalmente a los 25 años ya pueden cargarla». Sin embargo, «para ser titular de carga tienes que, al menos, haber cumplido cinco años como cofrade y lo más importante: tener hueco entre los titulares», señala.

La cofradía de la patrona está formada por 2.185 hermanos, de los que 120 ya son titulares de carga, «de ahí, según los estatutos, no nos podemos pasar», apunta. Sin embargo, los veteranos, de más de 65 años, suman 34, y a medida que alcanzan esta edad dejan de poder cargar y su plaza queda libre. No obstante, los escoltas son 1.903 y los hermanos que son titulares pero por algún motivo no pueden cargar a la patrona suman 39.

Morales se ha estrenado este año como hermano mayor, en febrero cumplió 60 años, y a su vez, seis décadas como cofrade. Desde el día de su bautizo, único requisito para formar parte de la cofradía de la Virgen de la Montaña, confirma. Como este caso, existen otros muchos. «Se convierte en una tradición familiar, mis padres eran hermanos, mis abuelos también. En muchas ocasiones, una vez que un niño es bautizado por la iglesia católica, se le registra como cofrade», apunta.

Igualmente, Morales destaca la presencia de jóvenes cofrades, sobre todo desde 2011, «año que empezaron a admitir a las mujeres», relata.

El segundo día de novenario, la patrona cacereña lucía el manto número 129, un brocado verde mar y dorado con puntilla a juego, que fue donado hace dos años, en 2016, y confeccionado por María Luisa Hernández, una cacereña que reside en Barcelona. La ornamentación floral era de claveles y lilios en tonos amarillos.