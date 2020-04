Sin comercio no hay plan en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres anunció el 31 de marzo medidas para impulsar el comercio local, iniciativa que se daba a conocer al mismo tiempo que se cerraban los resultados de una encuesta que el 20 de marzo se empezó a realizar entre empresarios y organizaciones y que es por ahora el principal muestreo en la ciudad sobre el impacto de la crisis del coronavirus. Luego ha habido otros datos (anunciados esta semana por la Federación Empresarial Cacereña) que son provinciales y que están extrapolados del barómetro de las pymes elaborado por Cepyme entre 2.722 empresarios del país.

En el barómetro las dos medidas con más respaldo que según el sector debería establecer el Gobierno son las ayudas fiscales, con reducciones en impuestos, y las deducciones en la seguridad social de los trabajadores. La concesión de préstamos y avales, una de las principales acciones del Gobierno para ayudar al sector, aparece la quinta.

En el muestreo realizado en Cáceres las primeras medidas que se proponen son las mismas. Entre las más repetidas está la preocupación para hacer frente al pago de las cuotas de autónomos, de impuestos o de alquileres. El Gobierno está flexibilizando y prolongando los plazos de pago de impuestos, una decisión considerada insuficiente por el sector.

En el sondeo promovido por el Ayuntamiento de Cáceres, con datos recogidos entre el 20 de marzo y el 1 de abril y con la participación de 300 empresarios, el 87% había tenido que cerrar su negocio. Fue una muestra realizada entre comerciantes (sectores como la construcción están excluidos), de los que solo el 7,2% son de alimentación. Los principales son textil y zapatería (15%), estética y peluquería (14,7%) y hostelería (13,4%). Más de la mitad de los encuestados (57%) aseguraba que se acogería a las ayudas por cese de actividad y un 44% no se planteaba hacer un Erte porque en su caso no procedía, mientras que otro 8,2% no sabía (la mitad de los participantes son comercios que no tienen trabajadores contratados). Del resto, un 34% hacía un Erte y solo un 13% lo desestimaba.

El Ayuntamiento de Cáceres aún no ha detallado qué medidas de incentivo del comercio podrá poner en marcha y que sean compatibles con las de otras administraciones. El alcalde, Luis Salaya, ha adelantado esta semana la posibilidad de recortar partidas destinadas a inversiones para financiar incentivos que ayuden a salir de la crisis. Por ahora la medida que se anunció el pasado 31 de marzo es la de facilitar a la ciudadanía información sobre qué comercios de proximidad están abiertos con sus horarios y disposición de acercar la compra a casa.

En la información sobre todas las actuaciones desarrolladas por las concejalías entre el 14 y el 31 de marzo se detalla que se está trabajando en un plan estratégico de apoyo a empresas y autónomos, unas medidas para ayudar a las empresas cacereñas que se verán afectadas por la crisis. Es el documento más esperado si, como se ha adelantado por el gobierno local, se quiere tener un plan para el día después que sirva y que realmente sea efectivo.