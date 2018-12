Sin mesa para el sábado en Cáceres

O se reserva antes del fin de semana, o se corre el riesgo de quedarse compuesto y sin restaurante. Así está ocurriendo en la capital cacereña desde hace semanas. Pedir una mesa del viernes para el sábado es jugársela en muchos locales. Pero ir directamente a comer el sábado, incluso el domingo, ya es pecar de inocente. Y no digamos si se va con un grupo nutrido de familiares o amigos. Restaurantes de la mayor capacidad en Cáceres, como ‘El mirador de Galarza’, capaz de albergar a 200 comensales a la vez, cuelgan el cartel de completo. El otoño ha traído la alegría a numerosos negocios del centro, pero también a mesones y taperías más periféricas de calidad reconocida.

Los afiliados del sector de la hostelería han aumentado un 6% en Cáceres. Si en 2017 había 2.644 trabajadores en las listas de la Seguridad Social (autónomos y contratados), en septiembre de 2018 ya son 2.823, una cifra ascendente en los últimos años. ¿Pero qué está pasando? «Pasa que tenemos una preciosa ciudad Patrimonio de la Humanidad, que nos visitan los turistas, que la gastronomía en Cáceres ha subido muchos puntos, que los propios cacereños también quieren disfrutarla y que muchos fines de semana registramos llenos». Así lo resume el reconocido chef Juanma Zamorano desde el ‘El 13 de San Antón’.

«Recomendamos reservar porque los viernes noche y los sábados estamos completos o casi, y los domingos, aunque menos, hay muchos comensales. El 80% son personas de la ciudad y el resto turistas que siempre suelen venir con las reservas ya hechas», explica Juanma Zamorano.

MÁS CULTURA GASTRONÓMICA / Pero además, los clientes han dado un paso adelante y son exigentes. «Piden platos elaborados, distintos a lo habitual, para eso salen de casa, para probar nuevos sabores, nuevas texturas. Somos lo que comemos y en Cáceres se ha desarrollado una cultura gastronómica que ya forma parte de los ciudadanos, lo notas cuando eligen los platos», subraya el chef.

Ana Lucas, responsable de reservas y gestión de eventos en ‘El mirador de Galarza’, se pasa las jornadas atendiendo llamadas de cacereños y turistas. «Los últimos fines de semana hemos llenado el restaurante. Septiembre fue más flojo, pero desde octubre venimos notando esta mayor afluencia. Tenemos reservas de grupos de turistas con meses de antelación», detalla. «Muchos son visitantes, y parece que los cacereños también están saliendo más», reflexiona. «La gente ya acostumbra a reservar porque no se arriesga a no encontrar mesa, está ocurriendo, hay quien se tiene que marchar porque no cabe la posibilidad de atenderles, no hay más espacio», lamenta Ana Lucas. Y ello pese a la capacidad del restaurante y de su amplia terraza, que también tiene demanda en los días soleados.

MEJOR, MENÚS CONCERTADOS / Además, no se trata de una moda de un perfil social determinado. Los restaurantes coinciden en señalar que sus comedores se llenan de todo tipo de personas. «La gente joven generalmente pide menús más económicos y los grupos de amigos o familias, a partir de 10-12 personas, suelen elegir menús concertados previamente. Es la mejor opción, permite trabajar con más control, más calidad», indican desde Galarza.

‘Atrezos’ es uno de los locales de moda. Está en Doctor Fleming y lo gestionan Jorge y César Martín. El esfuerzo en la decoración, con objetos de culto de las míticas películas de los años 80, le orienta hacia un público de todas las edades, que también llena el interior. «Llevamos un año con el local abierto y salvo julio y agosto, siempre más flojos, venimos trabajando muy bien. Pero sobre todo desde el verano estamos a tope, recomendamos reservar porque se agotan las mesas », explican.

Al establecimiento llegan desde familias con hijos que ocupan la parte del restaurante con zona de juegos, hasta parejas que optan por otro espacio más reservado, jóvenes que prefieren el área de ‘El Halcón Milenario’, o público de mediana edad que también aprovecha la terraza. Eso sí, en Cáceres hay rentas limitadas y los establecimientos saben que deben ajustar sus cartas: «Mucha gente es sensible a los precios, por eso hay que ofrecer calidad a un coste asequible», matizan.

Otro de los restaurantes enfocados a distintas edades y perfiles es ‘La Mafia se sienta a la mesa’, en Obispo Segura Sáez. Aunque solo lleva dos años abierto y le resulta complicado establecer comparaciones, sí ha percibido un incremento de las reservas desde finales de octubre. «Aumentan cuando comienzan a cerrarse las terrazas por el mal tiempo», indica su propietaria, Eva Armengod.

En definitiva, este local, con capacidad para 160 comensales, también se completa los viernes noche, sábados y domingos. «Vienen muchas familias con niños, parejas y grupos de amigos. Hay quien mira más por el bolsillo, quien puede tomar lo que le apetece y quien le gusta compartir», indica la titular.

‘Sal y Pimienta’ es otro restaurante de referencia en Moctezuma, concretamente en la calle Caupolicán. Lleva ocho años abierto «y puede decirse que el volumen de trabajo está por encima del año pasado. Llenamos a mediodía tanto sábado como domingo, y por las noches estamos más tranquilos pero también al completo», explica José Luis Gómez, uno de sus copropietarios. Considera que puede deberse a una cierta mejora en la economía, porque a diario también registran entre 30 y 40 comensales para su menú del día, más que otros años. Por la noche, el tapeo y la carta no dejan de dar vida al negocio, que se reparte entre la terraza con unas 25 mesas, el bar y el restaurante.

Y MÁS A FINAL DE AÑO / La recta final tampoco se espera floja. «Las reservas para las cenas y comidas de Navidad empezaron a finales de octubre, ya tenemos apuntados unos 400 comensales, y los grupos han comenzado a venir desde mediados de noviembre» explica este veterano hostelero, que desde octubre tiene listos los menús especiales de fiestas a precios ajustados al bolsillo cacereño.