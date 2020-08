«Sin teléfono no puedo pedir cita y no tengo ni para comer»

Hace más de tres años que en casa de Jerónimo Vinagre (66 años) no entra ningún ingreso. En el domicilio residen también su mujer, de 64 años, y uno de sus hijos, de 25 años, pero con las ayudas que reciben no les llega ni siquiera para pagar el alquiler de la vivienda (es social). No reciben tampoco la ayuda para alimentos, que les fue denegada, explica Jerónimo, porque recibía 0,50 euros de más en otra de las subvenciones. La situación que atraviesan es límite. Por eso su asistenta social les aconsejó que solicitaran otra ayuda de primera necesidad, para lo que precisa reunir una serie de documentos oficiales, entre ellos un extracto de la vida laboral que tiene que solicitar en el Instituto de Previsión Social, en la Seguridad Social.

Ayer por la mañana acudió a este edificio, situado en la avenida de España, pero no le permitieron acceder porque carecía de cita previa. Debido a la crisis sanitaria todas las gestiones que cualquier ciudadano quiera realizar en alguno de los organismos públicos deben hacerse con una cita solicitada con antelación, en la mayoría de los casos por vía telefónica. Y aquí está el problema: Ellos no disponen de ninguno. «Si no tengo ni para comer cómo voy a tener un móvil», se queja indignado. No le ofrecieron ninguna solución, simplemente se limitaron, según afirma, a prohibirle el paso y a facilitarle un papel con los teléfonos en los que podía solicitar la cita; pero insiste, no puede.

«Esto es lamentable y una vergüenza, me siento como un perro», agrega. Desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), por ejemplo, donde también se requiere cita previa para acceder, les dan la opción de demandarla asistiendo al edificio y presentado el DNI. «No sabemos qué vamos a hacer porque para poder solicitar la ayuda necesitamos expresamente ese documento y no puedo pedirlo. Y mientras tanto seguimos sin poder comer, es indignante», añade.