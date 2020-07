Los sindicatos se levantan de la mesa cuando Catelsa les confirma que presentará el ERTE

Negociación rota esta mañana en la sede de Catelsa, principal empresa de Cáceres, donde finalmente los sindicatos no han llegado a un acuerdo con el Comité de Dirección (Codir), que ha confirmado a los trabajadores que aplicará un segundo ERTE que se extenderá hasta el mes de diciembre. Desde una de las centrales, CGT, se informa de que ese expediente se aplicará con carácter retroactivo incluyendo el mes de julio.

La mesa negociadora la conforman, junto a CGT, las centrales UGT y CCOO aunque la mayoritaria es la primera. A ella se unen el director gerente y el responsable de recursos humanos, como miembros del Codir. "Nos han dicho que no pueden garantizar los 250 puestos de trabajo actuales durante cinco años", explica el delegado sindical de CGT, Bernabé García González.

Este representante sindical ha anunciado que impugnarán el ERTE y estima que la autoridad "es probable que no lo acepte". García insiste en que no se dan las circunstancias para presentarlo puesto que la plantilla y las empresas externas (situadas en Malpartida de Cáceres y Herreruela) están funcionando a pleno rendimiento. "Nos han pasado unas cifras de mayo, cuando estábamos en plena pandemia que no se corresponden con la situación actual", zanjan desde CGT. De momento no hay previstos más encuentros entre empleados y dirección.