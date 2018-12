El sitio de un para mí

El día que ustedes lean este artículo ya andaremos con un pie casi puesto en 2019. Aunque comerse las uvas sea a veces como abrir la caja de Pandora, no teman que tampoco resulta tan traumático eso de espantar tus males, tu dolor, tu sufrimiento o tus miedos y dejarlos volar por el mundo. Estaba yo dándole vueltas, lo confieso, a este asunto un pelín trascendental para las fechas que estamos (que aquí lo que manda es el cotillón y el cava extremeño, eso siempre) cuando paseando por la plaza de la Concepción (mi preferida de Cáceres) me topé con ‘Inspira’, que hasta hace poco había sido un chino. No pude resistirme y entré; es uno de esos flash que te dan en la vida, que te empujan a cruzar una puerta tras la que estás seguro de que solo encontrarás cosas buenas.

‘Inspira’ lo lleva Sofía López y abrió el lunes pasado. Es una madrileña que vive en Cáceres desde hace 12 años. Con su marido se ha lanzado a este negocio que, seguro, les encantará cuando vayan. Es una tienda donde reina la palabra eco: ecotienda, ecocosmética, ecoalimentación... Hay también un espacio dedicado al club de las malas madres en estos tiempos en los que la maternidad, como dice Sofía, «está sobrevalorada». Pero, además, en ‘Inspira’ hay consulta nutricionista y un espacio de yoga kurunta, donde con la ayuda de cuerdas y de sillas se intensifican las posturas, mejoras la circulación sanguínea y combates el estrés.

«Una amiga mía dice que este es un sitio de un para mí», comenta Sofía, y no le falta razón. Aparte del cariño y el mimo con el que se ha concebido, ‘Inspira’ es un lugar para el bienestar, donde te puedes tomar un suculento té y hay desayunos energéticos para los turistas. Pero además, Jose, un panadero de Talaván, acude los martes y los viernes con pan integral, de chocolate o nueces y pasas. Y los martes, Juanmi, «nuestro hortelano guapísimo», señala Sofía entre risas, lleva cesta ecológica de verduras y huevos.

Sales de ‘Inspira’ y lo haces como nuevo. Encima, después de ese ratito recibes un regalo más: la llamada de Lole Plata Chaves, que fue una de las mejores concejalas de Cultura de Malpartida de Cáceres, que es todo corazón y que ahora está asentada en México. Estuvo de becaria por la Universidad de Extremadura trabajando en una empresa mexicana y ahora estudiará un semestre de su carrera, Administración y Dirección de Empresa, en este bello país.

Teníamos el cuerpo tan relajado que no había nada mejor para celebrarlo que pasar por El Tinglao de Alba. Encontramos a su jefe, Emilio Dealba, entregando la primera caja de productos de las tres que rifa este establecimiento de la avenida Ruta de la Plata. Ruth y David han sido esta vez los afortunados. Y, de paso, nosotros nos metimos para el cuerpo unas croquetas que ni las de mi madre.

No podíamos cerrar el año sin acudir al restaurante El 13 de San Antón y darle un abrazo a Guadalupe, que desde luego se merece una ola por el plato de jamón con el que nos recibió. Qué duda cabe que con esta delicia extremeña los ojos se nos hicieron chiribitas. Después de tanta dosis cacereña de alegría, el 2019 está ‘chupao’, por mucho que Pandora trate de minarnos la moral.