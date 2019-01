Los skaters urgen la reforma de las pistas de Héroes de Baler

El skatepark de La Mejostilla sufre problemas de saneamiento y aún se encuentra a la espera del inicio de las obras que estaba previsto para antes de 2019. La semana pasada una de las bañeras se inundó y los jóvenes que realizan este deporte se vieron obligados a retirar el agua con cubos. Una labor que les llevó tres jornadas, mañana y tarde, hasta que consiguieron vaciarlas por completo.

Que las pistas de skate de la avenida Héroes de Baler luzcan «llenas» de agua es algo habitual desde que aparecen las primeras lluvias en el invierno. En esta ocasión no había llovido en los días previos, pero sí antes, y cada vez que «caen cuatro gotas» termina formándose un charco que acumula «muchos litros de agua» e impide poder patinar a los que allí acuden, según indica el presidente de la Asociación de Skate de Cáceres, Mario González.

Los problemas con las inundaciones en los bowls o bañeras de la zona de patinaje comenzaron en el invierno de 2017, cuando tuvieron lugar varias jornadas de fuertes lluvias. Desde entonces el sumidero que se encuentra en el fondo de una de las bañeras no succiona el agua adecuadamente, de hecho «siempre se encuentra con algo de líquido», asegura González. Además, señala que es el segundo invierno que se encuentran ante esta situación y que tienen que vaciar las rampas ellos mismos. También recuerda que hace un año, la asociación «tuvo que hacerse con una bomba de agua y conectarla a un bar cercano para poder vaciarla». Por otra parte, asegura que puede suponer un peligro patinar cuando las pistas se encuentran en ese estado. No obstante, la mayoría de los skaters sigue acudiendo a practicar deporte aunque solo pueden usar una de las pistas porque la otra está anegada. «Cuando desaparecen las inundaciones viene más gente», apunta. Y como una de las bañeras llevaba meses encharcada , los aficionados optaron por utilizar cubos para achicar y «poder patinar como es debido», añade.

Hace cuatro meses la asociación se puso en contacto con responsables del ayuntamiento para informarles de la situación, pero no les dieron una solución inmediata, ya que les aseguraron que las obras de ampliación del parque de patinaje no tardarían en iniciarse. A día de hoy no han comenzado las reformas que estaban previstas para antes de terminar 2018, aunque ya se han adjudicado los trabajos, que salieron a licitación en el pasado mes de noviembre.

La asociación no pierde la esperanza de que los problemas con las inundaciones se solventen y confían en que con las obras finalizadas se resuelva el problema, concluye González.