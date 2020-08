La solidaridad tiene recompensa

Los participantes en la Rainbow Run Extremadura ya han recibido sus obsequios. La carrera virtual y solidaria que convocó El Periódico Extremadura para ayudar a los Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz fue un éxito de participación , porque en cuestiones de solidaridad los extremeños somos siempre un ejemplo.

Entre los cientos de participantes de la carrera se sortearon lotes de productos de los patrocinadores. En esta competición no importaba la clasificación, solo ayudar a los demás. Los corredores tenían simplemente que completar un sencillo recorrido de cinco kilómetros donde ellos quisieran. No hacía falta hacerlo corriendo, simplemente emplear la aplicación Believe en marcha para que hubiera constancia del recorrido y el tiempo empleado. La app –empleada en las Rainbow Run de Prensa Ibérica- es muy fácil de utilizar y servirá para futuras pruebas. Hubo diez días en junio para que el participante completara la carrera. Todos recibieron un dorsal y un diploma acreditativo de su participación en la Rainbow Run. Los que resultaron agraciados en el sorteo han recogido estos días sus lotes de productos en la sede de El Periódico Extremadura y han posado satisfechos con ellos. La clasificación aún puede consultarse en la web del diario.

Importantes firmas e instituciones han colaborado con esta iniciativa de El Periódico Extremadura. Los patrocinadores de este reto deportivo son: Ayuntamiento de Plasencia, Ayuntamiento de Cáceres, Populares de Extremadura, Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura (Copoex), Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), Extrem Puro Extremadura, Quesos del Casar y Fitex Ilunion. Colaboró: Pebetero Servicios y Formación SL.

El Copoex aglutina a un colectivo profesional muy vinculado con la práctica deportiva. Su presidente es Eduardo Aranda Guerrero, elegido el pasado mes de julio, y muy vinculado a la institución colegial.

Los patrocinadores de la Rainbow Run Extremadura han obsequiado a los participantes con 50 Tortas del Casar Gran Casar, de Quesos del Casar, siete cofres Premium de loncheados ibéricos de Extrem Puro Extremadura y 125 kilos de frutas donadas por Afruex.

La Asociación de Fruticultores de Extremadura reúne al 90% de los profesionales de la fruta regional. Tiene 60 socios directos que aglutinan a un colectivo de más de 5.000 productores de fruta fresca.

Extrem Puro Extremadura es uno de los referentes de la producción de ibérico de bellota en todo el país. Con finca en Herreruela, grandes dehesas y una genética propia, produce al año 1.500 cerdos amparados bajo la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, entre otros productos. Cuenta con establecimientos de ventas en Madrid y multitud de reconocimientos por la excelencia de sus productos, como la Espiga de Oro y Plata de Caja Rural de Extremadura, entre otros.

Quesos del Casar es también un referente en producción de Torta del Casar con Denominación de Origen. Los galardones y reconocimientos que atesora son incontables. Además, fue la primera empresa de su sector en obtener el certificado IFS en Seguridad Alimentaria. La Torta Gran Casar es su apreciadísima joya gastronómica.

También entre los patrocinadores se encuentra Fitex Ilunion, Centro Especial de Empleo con más de dos décadas de trayectoria y especializado en servicios de contact center y telemarqueting. Todo ello gracias a un equipo humano altamente cualificado.