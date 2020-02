Solo quedan 15 nichos preparados en el cementerio y se están adecuando más en la parte vieja del camposanto

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A mi madre que EPD la trasladaron a una tumba colectiva, sin previo aviso. Después me informaron que habían enviado cartas a un antiguo domicilio para comunicarme el traslado. Yo nunca recibí NADA. A pesar de estar correctamente empadronado. Me quejé, pero ya se pueden imaginar donde está mi queja. Eso no se hace con nuestros difuntos.!!!!