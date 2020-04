Stop bulos, Cáceres no se cierra

La publicación en redes sociales de una nota informativa de la Guardia Civil alertando de que Cáceres se iba a cerrar a consecuencia del coronavirus ha creado una gran alarma en la ciudad, que ha hecho que la guardia civil lo desmienta. En un comunicado indica que esa nota era solo un borrador. "No se va a cerrar Cáceres; iba dirigida a informar de la cooperación policial de cara a velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la situación del estado de alarma, sobre todo durante el fin de semana que se suelen producir salidas a segundas residencias. Pero repetimos, que no se va a cerrar Cáceres. No obstante cualquier información se hará llegar por la Delegación del Gobierno".