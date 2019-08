La suciedad indigna al R-66

En el R66 y en casi toda la ciudad, a excepción de la Calle San Pedro, la joyita de la Nevado. Todos los días esta calle y limítrofes le pasan el agua a presión. El restso de la ciudad guarra no está, está GUARRISIMA. La Sra. Nevado lo hizo mal, no, peor y la SUCIEDAD ACAMPÓ EN LA CIUDAD. Cuando llevo a mis nieto al colegio y paso casi a dirio, porque vivo por la zona, por los bloques de los ferroviariaos y del INP., me comparezco de los vecinos, ahí acampan los muchachos a sus anchas: comen, beben, orina, se recrean entre ellos, son muy fraternales, y a otras cosas, ... Y a cualquier hora. CÁCERES siempre ha sido una ciudad limpia y desde que llegó la NEVADO LA CONVIRTIÓ EN UN ESTERCOLERO: no se limpiaan los contenedores y huelen mal, falta de contenedores de papeles, cristales,... se barre poco en algunas zonas, el agua ni por asomo. Espero que el Sr. Salaya cambie la ciudad