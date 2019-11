«Supone un avance extraordinario y una esperanza para los enfermos»

Es un avance extraordinario y supone una esperanza enorme para estas mujeres que tienen que someterse a radioterapia después de ser operadas». La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc), Carmen Romero, valora que Cáceres sea la primera ciudad de la región y la tercera de España, junto a Zaragoza y Salamanca, en dar sesiones de radioterapia a pacientes operados de cáncer dentro del mismo quirófano. La técnica, denominada radioterapia intraoperatoria, se estrenó el martes en el nuevo hospital con dos pacientes, de 92 y 66 años, a las que se les extirpó un cáncer de mama y se les realizó el ganglio centinela (el estudio que se lleva a cabo para conocer si los ganglios de la axila están también afectados por células tumorales).

Se realiza mediante un equipamiento que dispone de un sistema miniaturizado de radiaciones ionizantes, que permite realizar el tratamiento en contacto directo con el lecho del tumor, lo que aumenta su eficacia.

Las operaciones se llevaron a cabo en el quirófano 13 del nuevo hospital y estuvieron presentes cerca de una quincena de profesionales, entre los servicios de Cirugía, Ginecología, Radiofísica, Radioterapia, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Anestesia, además de enfermeros, auxiliares y celadores y dos profesionales de EEUU que supervisaron la intervención. Se ha realizado con uno de los dos aparatos que donó la Fundación Amancio Ortega y que fue adquirido a la empresa estadounidense Xoft Axxent a través de un concurso público.

«Es un avance espectacular y una esperanza enorme para la curación», insiste la presidenta del colectivo contra el cáncer. Los pacientes a los que se le administra, al recibir esta dosis en el mismo quirófano, no tendrán que dárselas fuera, o recibirán menos sesiones. En el caso de las mujeres intervenidas el martes no necesitarán más radioterapia. «Es una mejora en la calidad de vida y supone que el tratamiento sea mucho menos agresivo porque, al dártelo en el quirófano, estás dormido y no te enteras», insiste Carmen Romero.

Su puesta en marcha supone además que por primera vez el área de salud de Cáceres ofrezca el servicio de radioterapia. Hasta ahora las sesiones externas se daban a través de una concesión. Sí las habrá en el nuevo hospital pero aún no ha comenzado a prestarse. Por el momento las únicas pacientes que podrán recibir esta técnica serán las operadas de cáncer de mama. Más adelante se estrenará también en los que se les extirpe un tumor dermatológico, de cuello de útero y los neuronales.