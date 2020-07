Susto por un fuego a medianoche entre Mejostilla y Vegas del Mocho

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y se sigue la siniestra tradición anual: después de incendiar el Cerro de los Pinos, la "tourné" de los incendiarios sigue por Mejostilla...Naturalmente no se dice nada ni de quiénes son los incendiarios ni de su origen. La policía y la prensa domesticada miran hacia otro lado, no vaya a ser que se ofenda a ninguna minoría ni se estigmatice ningún barrio. Se sabe que son incendios provocados, se sabe quiénes son (otra cosa es conseguir pruebas, pero se podría intentar) entre otras cosas porque lo cacarean y lo justifican (en la parada de autobús, en las oficinas de servicios sociales o en su propio barrio) para evitar "bichos, garraptas en los perros...", porque si el ayuntamiento no limpia, lo hacen ellos con un par. Y luego, oye, si sigues quemando, sales en la prensa y te echas unas risas. Y así, un año tras otro...hasta que alguien muera o se quemen unas pocas de viviendas y se vea la cosa muy cruda.