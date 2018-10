Tambo no descarta presentar su petición para poder instalarse en el Ruta de la Plata de Cáceres

Como decía ayer, vale para hoy y además la información aclara y desenmascara la trola, cuando dice que la propiedad, mantiene en secreto los contactos, como no puede ser menos. Decía yer: No se lo cree ni ella (Referido a los contactos de la reidora). Además de las contradicciones de la trola. 1/ La propietaria de los locales, están gestionando los posibles inquilinos. 2/ No tienen cerrado ningún contrato, con lo cuál desconocen las futuras empresas. 3/ Esta mujer habla de subrogación. Por muy abogada que sea de título, tiene muy poca idea de lo que dice o de sus consecuencias . Acaso se le puede pasar por la cabeza a una empresa que se establece de nuevo en un local, libre por cierre, subrrogar a Trabajadores con cargas por antigüedad y posiblemente un Convenio de aplicación, muy por encima del Convenio del Comercio?. Además de no saber del asunto, muy poca idea. Lo de poca idea, lo demuestra la situación del desalojo del Local de Plaza de Santiago. El local queda libre, se hace cargo la Fundación metida a tarbeneros y con la teoria de la neófita regidora, la Fundación contrata a Ana Belén. Esto no ha sucedido, el cuento tampoco sucederá. Lamentablemente para los TRABAJADORES.