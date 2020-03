El tejado de la plaza de toros se cae. Desde el exterior se observa cómo las tejas ya han comenzado a desprenderse, de hecho la cubierta presenta ya espacios vacíos tras haberse derrumbado parte de la superficie. Y en el interior parte de este material se ha caído a los pasillos de la plaza. Las paredes también están afectadas y presentan desconchones debido a las humedades que sufre la estructura. El perímetro de la plaza se mantiene vallado desde hace meses, a pesar de que el ayuntamiento asegura que la estructura no corre riesgo de derrumbe.

No opinan lo mismo los vecinos, que ya comienzan a inquietarse porque la imagen del edificio genera inseguridad. Se trata además de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura desde 1992, por lo que existe una responsabilidad en cuanto a su mantenimiento. Ya lo puso de manifiesto la concejala de Ciudadanos, Raquel Preciado, quien advirtió de que el ayuntamiento puede enfrentarse incluso a sanciones por desatenderla.

Por el momento no existe una fecha para el comienzo de la reforma. Fue aprobada en el pleno ordinario celebrado el pasado 20 de febrero. Salió adelante tras presentar el PP una moción apoyada por Ciudadanos y los concejales no adscritos (el PSOE se abstuvo). El ayuntamiento adquirió por tanto el compromiso de su arreglo, y afirma que lo hará durante este año, en cambio no existe a día de hoy financiación para ello.

La rehabilitación fue propuesta en la anterior legislatura, con Elena Nevado, justo antes de que se celebraran las elecciones. Fue el entonces portavoz, Rafael Mateos, el que anunció su reforma, que cifró en 360.000 euros. Entonces la presentó como una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos tiempos y justificó el deterioro que presentaba la plaza de toros por su antigüedad. La obra incluía la sustitución de la cubierta al completo y el cambio de las sillas de madera, así como el arreglo de las humedades de y de las paredes que se han visto afectadas por este motivo.

Mientras no se ejecute esta reforma la plaza de toros se mantendrá cerrada a cal y canto. El ayuntamiento ya ha informado de que no se permitirá realizar ningún tipo de evento en su interior debido precisamente al deterioro de sus instalaciones (en la plaza de toros no solo se organizan festejos taurinos sino también festivales, conciertos,...).

NO HABRÁ TOROS EN LA FERIA / Esta decisión pone de manifiesto que este año no habrá toros en la feria de San Fernando. Es materialmente imposible arreglar en tiempo la plaza y organizar una corrida. Aún así los festejos en el coso ya estaban casi descartados por el acuerdo de pleno de no subvencionar este tipo de eventos. Tras este acuerdo el ayuntamiento de Elena Nevado aprobó firmar un convenio con Liberbank para pagar 25.000 euros a la empresa que organizó las corridas del año 2018 y conseguir que la ciudad no se quedase sin toros. Después un juzgado dejó sin efecto este acuerdo, eximiendo así al ayuntamiento de abonar esta cantidad a la empresa. Si finalmente este año no hay toros será la tercera vez en la historia que en el mes de mayo no se celebra un festejo taurino en el coso, junto a 1987 y al 2017.