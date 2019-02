Tensión en el Carnaval: «Me molesta que se ponga medallas quien no las merece»

Tras la reunión de esta semana en la que asociación del Carnaval y ayuntamiento han llegado a un acuerdo sobre el cambio de recorrido del desfile, la portavoz de Cáceres Carnaval vuelve a pronunciarse al respecto. «Me molesta leer que intente ponerse medallas quien no las merece, es lo que tiene la política», lamentó en su muro de redes sociales. Este diario intentó localizar ayer sin éxito a la portavoz. En una publicación en su muro de Facebook, la representante del colectivo del Carnaval criticaba que «muchísimas personas y yo sabemos como ha ido subiendo la participación del Carnaval en Cáceres y lo que se ha trabajado en ello, y no precisamente es como se quiere hacer ver». En las últimas semanas la portavoz del colectico ha criticado «la pasividad» y la demora en poner solución al problema del desfile. Se desmarcan de la postura oficial comparsas como Mansaborá que agradece el trabajo y la diligencia del ayuntamiento. «Se están involucrando mucho y este año han convocado con más antelación que otros años, estamos contentos y queremos que llegue el día». Fuentes de esta comparsa insisten en que «es cierto que se ha cometido un error» pero reiteran que «el ayuntamiento ha buscado alternativas y nos han abierto las puertas, lo han subsanado». Cabe recordar que este año coinciden la gala del festival de cine y el pasacalle, dos eventos que transcurren por San Antón. La primera propuesta que se barajó fue un posible cambio de recorrido para el carnaval, una opción que no contentó a todos. Esta semana y tras la reunión que mantuvieron autoridades, policía local y participantes se acordó otra propuesta, retrasar la hora del desfile para que no se tuviera que cambiar el recorrido ya que si pasa más tarde por San Antón los invitados a la gala ya se encontrarán dentro de las instalaciones.

Ayer y una vez que ha terminado el plazo de inscripción de comparsas en el desfile, el concejal de Festejos se pronunció al respecto y volvió a insistir en que el itinerario y el horario se decidirá en una reunión que se celebrará a principios de semana entre representantes del ayuntamiento y los grupos que se han inscrito. «La intención del ayuntamiento es construir un gran carnaval en la ciudad», añade. El edil hizo hincapié en que ambos eventos son compatibles y apostilló que «serán los grupos y el ayuntamiento los que acordemos, de manera conjunta, construyendo y aportando para poder celebrar un gran carnaval como en los últimos años».