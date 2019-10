La Torta homenajea a sus impulsores

¡Cuánto han cambiado las cosas en estos veinte años! Al principio había que explicar qué era la Torta del Casar. Incluso me costaba encontrarla en Barcelona. Ahora es un queso que no puede faltar en cada celebración familar». Con estas palabras la periodista Pepa Fernández recogía ayer el premio que la Denominación de Origen Torta del Casar le entregaba con motivo de la XXV Semana de la Torta del Casar. En realidad, el galardón no era para ella, sino que la locutora de Radio Nacional de España simbolizaba a todos los que en este último cuarto de siglo han apoyado a la denominación de origen quesera.

No fue el último galardón que ayer dio el consejo regulador en el Palacio de Carvajal de Cáceres. Aquilino Pereira y Ramón Bello recogían el que acreditaba su Torta del Casar como la mejor de este año 2019, tras la cata concurso celebrada de esta semana. Contaron, emocionados cómo había sido su historia empresarial, «la de unos foráneos al mundo del queso que iban a darle una oportunidad a una quesería». Nombraron a todos los trabajadores de la quesería y destacaron sus virtudes.

La joven emprendedora Rocío Carrasco Risco recibió el premio de la DOP a la mejor ganadería.

Un fotógrafo vasco, Egoitz Maeso Gallego, recogió el premio del concurso de fotografía y aunque dijo desconocer la Torta del Casar, prometió disfrutar de ella a fondo en la degustación. La foto ganadora es un retrato de una mujer birmana.

El presidente de la Denominación de Origen Torta del Casar, Ángel Pacheco recordó que en estas dos últimas décadas la Torta se ha convertido «en un tesoro» y anunció los próximos retos del consejo regulador, como la creación de una marca única o la apertura de nuevos mercados.

Desde ayer las actividades de la XXV Semana de la Torta del Casar se complementan con la Feria Europea del Queso, en la que abundan talleres, catas comentadas y demostraciones culinarias en vivo. Además de la X Ruta de la Tapa de Casar de Cáceres, el domingo 13 se desarrollará la XIV Ruta Trashumante, con migas, ordeño, degustaciones y sorteos de quesos.

El presidente de la Junta de Extremadura, que ayer inauguró la IV Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres, destacó la calidad y el nivel del sector quesero en Extremadura y reconoció el trabajo realizado en Casar de Cáceres por abrir mercados.