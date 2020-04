Trabajo alerta de un fraude a las empresas por correo electrónico

Varios empresarios cacereños han recibido en los últimos días un mensaje en su correo electrónico, de un destinatario desconocido, en el que se les advierte de que han sido denunciados por una tercera persona por incumplimientos y que se procederá a realizarles una inspección de trabajo. En el texto se dice textualmente que «el motivo principal» de tal denuncia es «la incapacidad de su empresa para adaptarse y respetar las legislaciones vigentes durante este periodo». Y se advierte de que se investigará la actuación de la entidad de los dos últimos meses. Entre las sanciones a imponer se llega a especificar en el mismo correo que se corre el riesgo de la suspensión de la actividad. Incluye un enlace donde hay que pinchar si se quiere conocer el motivo de la denuncia.

En el remitente del correo aparece «Inspección de Trabajo», pero se trata de un fraude. Ya ha llegado también a empresarios de otras partes de la región. Si se pincha en el enlace un virus informático ataca la plataforma de la entidad. Por el momento la Junta de Extremadura no sabe el alcance del mismo, ni si algún empresario ha llegado a verse afectado. Para prevenir, desde la Inspección de Trabajo de Cáceres se ha enviado una circular a todas las empresas de la ciudad para advertir de que «se han detectado correos electrónicos en los que se están produciendo ataques a empresas, suplantando la identidad de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social». Ruegan que, en caso de recibirlo, se pongan en contacto con la Inspección de Trabajo, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

No se trata del único fraude que se ha intentado desde que comenzara la crisis del coronavirus. Este aprovecha que la mayor parte de las empresas se han visto obligadas a realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para advertir de que se les va a investigar si no cumplen. De hecho en el mismo correo se llegan a detallar algunos de los motivos por los que no cumplen la legislación: Trabajo incompatible con la prestación de desempleo, incapacidad temporal, jubilación,...).

Hace unas semanas saltó otra estafa, esta vez dirigida a los trabajadores que se habían visto afectados por un ERTE. En este caso llegaba a través de un mensaje al teléfono móvil, en el que alertaban de que su empresa había presentado un expediente de regulación y les pedían que facilitaran sus datos bancarios para poder tramitar la prestación por desempleo