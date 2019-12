Trabajo no arreglará la sede de UGT por su elevado coste

El Ministerio de Trabajo anuncia que no arreglará la sede de UGT ubicada en el edificio de los sindicatos y que se quemó el pasado verano. No lo hará por el elevado coste que supondría y porque no entra en sus planes invertir en un inmueble para el que existen planes de enajenación a corto plazo. «No hay previsión de repararla puesto que requeriría un acondicionamiento integral de un edificio que se pretende enajenar», detallaron desde el gabinete de prensa del ministerio. La sede se mantiene precintada desde que ocurriera el incendio, el pasado mes de julio, porque el estado en el quedaron las instalaciones no permite su uso por seguridad.

El sindicato ha tenido que trasladarse a un local ubicado en la calle Abilio Rosillo, en La Madrila, pero se trata de un espacio muy pequeño que dificulta sus labores. «Aquí no podemos trabajar, estamos muy apretados porque es un local muy pequeño con solo tres despachos. Salimos al paso como podemos», indica el secretario territorial de UGT, Ceferino Rontomé. El espacio es tan reducido que ni siquiera han podido trasladar la documentación del local de Obispo Segura Sáez porque no hay sitio para colocarlo. Cada vez que necesitan informes que están en la sede calcinada tienen que pedir permiso a la Policía Local para que la abra, ya que se encuentra aún precintada, coger la documentación, y volver a avisar a los agentes cuando quieren devolverla.

Por esta razón Trabajo mantiene contacto directo con ellos para buscar una solución de manera urgente. Lo único que está decidido es que al edificio sindical no volverán. UGT ha ofrecido al ministerio que les reubique en un local situado en la avenida Virgen de la Montaña pero el Ejecutivo central tiene aún que estudiarlo. En cualquier caso se trataría de una solución provisional ya que cuando Trabajo se desprenda del edificio sindical tendrá que reubicar tanto a UGT como a CCOO y a la patronal, la Federación Empresarial Cacereña, en otro inmueble en el que haya espacio para todos.

La enajenación se llevará a cabo a través de una subasta pública. Los trámites comenzaron hace ya más de un año y ya se ha reunido toda la documentación registral y catastral. La previsión es incluirlo en la próxima subasta pública, aunque desde el ministerio no se ofrecen fechas.