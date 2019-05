Trabajo reforma el edificio sindical, que está pendiente de salir a subasta

El Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social reforma el edificio de los sindicatos, que se encuentra muy deteriorado. Su mal estado se agravó precisamente durante la obra del párking de Primo de Rivera, cuando comenzaron a aparecer grietas en las paredes debido a la profunda excavación que fue necesario realizar para que el aparcamiento pudiera ser subterráneo.

Desde entonces los sindicatos instalados en el inmueble, CCOO y UGT, y la patronal (Federación Empresarial Cacereña) han denunciado en varias ocasiones la situación en la que se ven obligados a trabajar, con unas instalaciones en muy malas condiciones. Ante esta situación el Ministerio de Trabajo, administración propietaria del edificio, ha decidido realizar una rehabilitación menor en la planta baja, donde están las organizaciones sindicales. En algunas dependencias se ha caído hasta el techo.

Las reparaciones se han centrado principalmente en el arreglo de paredes, techos, luminarias y bajantes que se encontraban deterioradas, «sustituyendo los elementos dañados con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad en el edificio», indican desde el Gobierno central. La obra ha sido encargada a la empresa Habitalia Rehabilitaciones y Reformas y ya ha concluido. En el caso de los techos, que eran de escayola y se encontraban muy agrietados, se han puesto ahora desmontables.

las plantas superiores / Las plantas superiores no se han tocado, como tampoco la profunda grieta que se encuentra en la fachada de entrada al edificio por Primo de Rivera. Aunque en realidad ya no se teme por las fisuras, que no se han dilatado desde el año 2015, cuando acabara la construcción del párking. En aquel momento se pusieron testigos en cada una de estas grietas para comprobar su evolución y, desde entonces, no se han movido.

Lo que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo es un lavado de cara del inmueble mientras se prepara toda la documentación para sacarlo a subasta. De hecho, tal y como afirma esta administración a este diario, se seguirán haciendo las reparaciones que sean necesarias mientras que el edificio siga ocupado y logre desprenderse del mismo.

En estos momentos se están llevando a cabo todas las gestiones para incluirlo en el listado de subastas públicas. Entre ellas se incluye el estudio para actualizar la tasación del inmueble, por lo que por el momento no se ha hecho pública la cantidad por la que comenzará la puja. La subasta se realizará a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa).