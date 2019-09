Tráfico ultima la obra del nuevo centro de exámenes, que abrirá este año

Tráfico ultima la obra del nuevo centro de exámenes, en una parcela de 10.000 metros cuadrados de Mejostilla. Se trata de un proyecto que se remonta al año 2010 pero que, tras numerosos vaivenes y retrasos aún no se ha hecho realidad. Está ubicado en la calle Ocho de marzo, muy cerca del centro de oportunidades de El Corte Inglés y del circuito de skate del barrio y contará con diferentes pistas para poder realizar las pruebas prácticas necesarias para la obtención de los distintos permisos de conducir.

En estos momentos en la parcela, que fue cedida por el ayuntamiento al Gobierno central, ya se observa prácticamente terminado el edificio. Y Tráfico acaba de adjudicar las obras para dotar de luz y de agua a las nueva instalaciones. Costará 72.182 euros. La actuación la llevará a cabo la empresa Cubillana SL en un plazo máximo de un mes. Tras esto el nuevo centro de exámenes estará listo para recibir a los primeros alumnos, será antes de que finalice el año pero la Dirección General de Tráfico no concreta en qué fecha exacta podría empezar a utilizarse.

MODERNAS INSTALACIONES / Las instalaciones cuentan con pistas al aire libre, más amplias y modernas que las actuales, y con un edificio administrativo que ocupa la planta baja, en el que se encuentra una zona de examinadores, el archivo, un aula polivalente de 164 metros cuadrados y un aparcamiento con espacio para 13 plazas.

Las obras se adjudicaron en abril del año pasado (en realidad esta ha sido la segunda adjudicación ya que la primera fue en 2010, pero la empresa no llegó a terminar la obra y el contrato se resolvió en 2012), pero el proyecto inicial tuvo que modificarse para adaptarse a las nuevas necesidades de la capital cacereña. El primero databa del año 2010 y la DGT consideró necesario suprimir algunas cosas.

El inicial contemplaba la construcción de otro edificio más en el que se iban a realizar los exámenes teóricos. Finalmente hace casi dos años el primer proyecto se modificó y se decidió eliminar este espacio, por lo que los tests continuarán desarrollándose en el local de la calle Antonio Silva. Este espacio cuenta con las mismas condiciones que iba a tener el edificio de Mejostilla, es decir, los exámenes se realizan ya de forma informatizada, a través de un ordenador con pantalla táctil.

El traslado a Antonio Silva se hizo hace cinco años. Fue por necesidad, ya que había que cambiar la forma tradicional de examinar (con folio, bolígrafo y plantillas para corregir) y el centro de Aldea Moret no disponía de la infraestructura necesaria para mudarse a las nuevas tecnologías debido a que no llegaba la fibra óptica. No obstante, en Aldea Moret se siguen desarrollando exámenes teóricos en fechas puntuales, como en verano, debido al aumento de alumnos, ya que en las dependencias de Antonio Silva solo hay espacio para 18, aunque se realizan varios exámenes en el mismo día (a distintas horas).

Una vez que se inaugure el nuevo centro las instalaciones de Aldea Moret no volverán a utilizarse, ni siquiera en momentos de gran volumen de alumnos. La Dirección General de Tráfico pretende devolver el edificio al ayuntamiento, propietario del mismo. Se desconocen por el momento los planes para su futuro.