El TSJEx anula el desahucio de una vivienda de la Guardia Civil

Desde el punto de vista jurídico, porque lo demás no me interesa. Estamos ante un nuevo hito jurídico, !!!!el certificado de empadronamiento no es suficiente para demostrar donde se tiene el domicilio habitual!!!!. A la representación de la justicia aparte de la báscula en una mano y de vendarle los ojos, se le van a tener que colocar dos grandes testículos como representación del sistema judicial español consistente en dictar sentencia como le salga de los huevos al juez o jueza de turno.