Ultimado un proyecto de centro deportivo de 12 millones de euros

Pues a ver si es cierto y esta vez no es humo, como aquella ciudad del padel que iba a ser el no va más, de la cual tanto alardeó Elena Nevado y que nunca salió adelante. De todas maneras lo que necesita Cáceres es industria, que se fabriquen y produzcan cosas y no tantos servicios, que lo único que hacen es trasladar el dinero de unos bolsillos a otros. Pero bienvenida sea la inciativa, si se hace.