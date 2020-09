El último estreno del Coliseum

Los demás gimnasios tendrán que adaptarse, los que por tamaño no pueden competir en precio, lo tendrán que hacer por atención personalizada, lo que no es normal es que algunos gimnasios no te pongan aire acondicionado en verano, otros te cobren por las tablas, y en otros te tengas que buscar la vida según entras por que no tienen personal para orientar, en Cáceres la competición entre gimnasios estaba centrada en cual era peor en el servicio sin perder clientes, y eso ahora ha cambiado.