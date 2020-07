«Un día me desperté con una cucaracha bajo la camiseta»

Se congregan especialmente en el área del interior, y salen cuando el calor empieza a amainar. Las cucarachas plagan Nuevo Cáceres, y no se molestan en apartarse de las zonas habitadas. Los vecinos más afortunados no tienen este problema. «A mí me lo han contado en el bar, pero no he visto nada serio», cuenta un transeúnte que pasea con su hijo. No reside en una de las calles afectadas. A otros, la cuestión les llega de forma tangencial. Una o dos se aventuran en sus sótanos o garajes, pero nada preocupante.

Sin embargo, el caso no es el mismo en todos sitios. Beatriz, una vecina de la calle Segovia que está volviendo a casa del trabajo, confiesa que ella no sabe cómo lidiar con la situación. «Se meten hasta el portal. Yo vivo en el primero, pero aún así llegan a mi casa por los árboles. Porque encima son de las que vuelan», informa. «He llenado todo de Cucal y trampas. El otro día me desperté con una por debajo de la camiseta». Allí son ya toda una plaga que se escapa de las alcantarillas «cuando cae un poco el sol».

Los vecinos han mostrado su preocupación a través de las redes sociales ante lo que consideran una plaga. Reclaman al ayuntamiento que actúe a través de Conyser, empersa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad.