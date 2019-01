«Un día me dije: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me quité de las redes»

El 21 de enero el agitador cultural Marce Solís nos sorprendía en su red social de facebook con el siguiente mensaje: «¿Me ayudáis a encontrar a este lector? No es lo habitual y por eso me ha llamado la atención. Un chico joven por la calle leyendo un libro en vez de ir mirando el móvil. Mi admiración al lector anónimo», decía. En los tiempos que corren es ciertamente un hecho extraordinario encontrar una imagen como esa, la de un chaval paseando por la plaza de Colón de Cáceres ensimismado en la lectura del bendito papel y no del maldito celular.

Las redes sociales son algo más que una cloaca, en ocasiones son capaces de producir milagros. Y sí, a oídos del lector anónimo llegó que lo estaban buscando. Se llama Antonio González Nieto, tiene 32 años, es natural de Guillena (Sevilla) y lleva dos años en el Hospital San Pedro de Alcántara como médico residente formándose en medicina interna. «Una amiga me envió un whatsapp con un pantallazo y me dijo: ‘Mira’. Yo me pregunté: ‘Coño, ¿que está pasando?’ Mi compañero de piso buscó en el muro de Marce y le enviamos una foto mía. Fue todo un movimiento, ha sido increíble».

Antonio vive en la plaza de América, camino al trabajo siempre suele leer porque, a excepción de whatsapp no tiene redes sociales. «Hace un año me leventé, me puse a ver facebook, me tiré una hora frente al móvil, y me dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’ Y me quité. Es un entretenimiento vacuo, vacío, que deja perder nuestro tiempo. Las redes se han convertido en una verdadera herramienta personal y social en esta sociedad del entretenimiento».

Al protagonista de esta historia le gusta leer. «No soy un lector empedernido, pero lo cierto es que la noticia es que se haya hecho noticia que un joven vaya leyendo por la calle, cuando verdaderamente debe ser algo natural», asegura entre risas.

El descubrimiento de Antonio González ha provocado una cadena de acontecimientos. Cuando apareció y Marce Solís lo dio a conocer, le regaló de TodoLibros, librería que regenta María Vaquero, un ejemplar de ‘El club de los mentirosos’, de Mary Karr. Pero además, la profesora Teresa Vázquez, del colegio Paideuterion, lo invitó al ciclo ‘Tertulias literarias dialécticas’ que organizan los viernes. Allí, Antonio comentó con los alumnos el libro con el que fue descubierto por Marce Solís: ‘Frankestein o el moderno Prometeo’, de Mary Shelley, que aborda temas como la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios.

Antonio González ya ha pasado por facebook, por Todolibros y por el Paideuterion. Hoy pasa por El Periódico Extremadura y lo hace para darnos esta lección: más allá de la red social está la vida, y también están los libros; que ya lo dijo el fabuloso Borges: «Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca».