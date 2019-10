«Un perro policía puede localizar marihuana en un bote de colonia»

Thor, labrador juguetón e inquieto. Nero, pastor alemán tranquilo y amigable. Son los sabuesos del pelotón canino de Cáceres, creado hace cinco años por Manuel Domínguez y Julio Bejarano, su actual responsable, que acaba de ser distinguido por la Unidad Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local en su lucha contra el menudeo y el consumo de droga entre los jóvenes.

-¿Cómo se crea la unidad?

-Hace cinco años. Mi compañero Manuel Domínguez y yo hicimos un curso en la Academia de Seguridad Pública y nos animaron a dar el paso. Hablamos con la corporación, con la fiscal de menores... El mantenimiento de los perros al año era asumible. Había que preparar una zona de descanso, adaptar un vehículo e instalar dispensadores de comida y bebederos automáticos. Hemos colaborado mucho con la Unidad de Estupefacientes de la Policía Nacional en registros de viviendas.

-¿Cómo llegan los dos perros?

-De forma muy distinta. Nero, a través de la Protectora; con él nos iniciamos. Thor era de una familia, un perro muy activo, le encanta el juego, es un gran ludópata (dice entre risas).

-¿Sirven todas las razas o se busca un perfil concreto?

-Sirven los individuos; ¿las razas?, ahora están muy de moda los pastores belgas malinois, pero soy más partidario de buscar perros de cercanía, como el turco andaluz, el labrador, el pastor alemán... pero perro vale cualquiera, incluso mestizo.

-¿Qué dieta siguen?

-Muy estricta. Comen solo pienso y lo hacen dos veces al día, tres horas antes de trabajar o tres horas después.

-¿Se socializan con otros perros?

-Tienen que ser perros equilibrados y valientes, sin miedo a nada: a entrar en un vehículo, en una casa, a saltar una valla... Pero no pueden ser agresivos. Para ello hay un periodo anterior al entrenamiento en las búsquedas, que se llama ‘Obediencia Básica’, es decir, socializarlo.

-Eso requiere un entrenamiento.

-Sí. Como mínimo un par de horas por la mañana y un par de horas por la tarde; además de una preparación física adecuada.

-¿Cómo es ese proceso?

-No todos los perros valen para detección de droga. Unos valen para explosivos, búsqueda de dinero, restos biológicos o terapia. Hay una variedad tremenda. Cuando los cogemos miramos las ganas de jugar, y luego ya los vamos puliendo, que no cojan miedo, meterles ruidos como el de petardos, de gente, de música, el bullicio en un instituto, en una feria... para quitarles el temor. Que el can se evada.

-¿Cuál es la hoja de servicio de estos animales?

-La misma que la de los agentes. Por la mañana hacemos limpieza y salimos a patrullar. La unidad se crea principalmente pensando en la vigilancia de los parques y entrada en los institutos para evitar el menudeo y el consumo en sus proximidades. Además, impartimos charlas sobre prevención de droga en los centro escolares y hacemos demostraciones.

-¿Cómo es el carácter de los perros?

-Son muy sociables. Incluso hemos estado alguna vez en guarderias y los niños disfrutan mucho.

-¿Trabajan juntos los dos animales?

-No. Siempre hay uno de reserva. La energía de Thor no es la misma que la de Nero. Thor puede estar en una búsqueda hasta hora y media. Nero, que es más tranquilo y sin tanta fogosidad, se cansa antes.

-¿Los ha visto llorar, tienen alma?

-Qué pregunta... Si el alma es sentir, sí. Llorar nunca no los he visto, pero sí sus miradas cuando te necesitan, o cuando tú te encuentras mal. Yo sí he llorado por ellos.

-¿A qué edad se jubila un perro policía?

-Lo normal son 9-10 años.

-¿Qué pasa cuando se retiran?

-Es muy triste, porque lo que se busca es una casa de acogida.

-Son héroes de cuatro patas.

-Son especiales y espectaculares.

-Cuente alguna vivencia.

-Marcan el sitio exacto donde está la droga; nos evita cacheos, sobre todo en los jóvenes, que hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Como nos dedicamos al menudeo, las sustancias se suelen ocultar en partes íntimas. El animal señala esas partes y automáticamente el chaval o te da la sustancia, o avisas a sus padres para que vengan. Cuando sorprendes a un joven de 13 o 14 años con droga hay padres que reaccionan dándonos las gracias por poner freno a una situación que desconocían; no les importa que haya una sanción porque lo que intentan es que su hijo corrija su conducta. Recibimos cartas de agradecimiento de colegios; adolescentes a los que hemos levantado acta y te ven por la calle y te saludan y te dicen que desde entonces están haciendo pruebas en el Cedex, analíticas, intentado dejarlo. Esa es la heroicidad de trabajar con los perros.

-Son listos.

-Los perros discriminan los olores, tienen esa capacidad de centrarse en el olor que buscan; incluso han localizado marihuana metida en un bote de colonia.

-Hablamos del can, ¿pero cómo debe ser un guía?

-Si necesitamos un perro equilibrado necesitamos un guía equilibrado. No todo el mundo vale para ser guía canino. Hay que estar lleno de paciencia porque trabajamos con animales que actúan por repetición. Tienes que levantarte con la misma ilusión y venir con las mismas ganas; cambiar el chip, porque ellos no entienden qué te está pasando hoy. El sabueso detecta si tienes un mal día, pero él no tiene culpa, no sabe qué ha pasado. El guía influye mucho a la hora de reconducir al perro, de educarlo y trabajar con él.

-¿Qué supone esta distinción nacional que han recibido?

-Nos la hemos ganado a base de trabajo, mucha paciencia y ha supuesto un empuje. Es un reconocimiento a nivel nacional y compartido con mi compañero.