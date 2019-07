La Universidad Popular cierra sus cuentas con un déficit de tesorería

Las juntas rectoras de los cuatro organismos autónomos del ayuntamiento aprobaron ayer sus cuentas generales con las liquidaciones del presupuesto de 2018. De ellas destaca el remanente negativo de tesorería para gastos generales con el que cerró sus números la Universidad Popular (UP). Este desfase llevó al interventor delegado de este organismo a proponer en abril un plan de saneamiento para la UP. Aunque ayer la junta rectora no tomó una decisión, se limitó a la aprobación de las cuentas «sin entrar en el fondo», explicó ayer la concejala delegada, María José Pulido. Las cuentas de los cuatro organismos tendrán que pasar junto a la general del ayuntamiento por la comisión de Economía.

En el pleno que la corporación local celebró el 17 de abril ya se conocieron los informes sobre la liquidación del presupuesto de 2018, que en el global de las cuentas del consistorio, en las que se integra las de la Universidad Popular, arrojó un remanente positivo de tesorería para gastos generales de 8,9 millones.

El déficit de tesorería de la Universidad Popular obedece a que en el ayuntamiento aún no se ha recibido del Estado las aportaciones del Fondo Social Europeo para los proyectos formativos Esfera Juvenil y Mujeres. Según Intervención, la cantidad pendiente de percibir es de 1,4 millones.

Fuentes del organismo autónomo explicaron ayer que en estos programas no solo se ha tenido que justificar el gasto para recibir los fondos, sino que también el ayuntamiento ha debido adelantar el pago, motivo del desfase, que no solo ha provocado un saldo negativo de 835.160 euros en el remanente de tesorería, sino también una desviación de más de un millón de euros entre los derechos reconocidos (2,6 millones) por la Universidad Popular en el ejercicio de 2018 y las obligaciones (3,7 millones).

Las fuentes citadas añadieron que la recepción de la subvención está en curso, «no se trata de un deudor de dudoso cobro», sino de una administración pública, precisaron estas fuentas, que daban por hecho que este dinero se acabará ingresando en las arcas locales porque por parte del ayuntamiento se «ha hecho en plazo» la justificación del gasto y el pago.

El remanente negativo de tesorería obliga por la Ley de Haciendas Locales a la toma de medidas correctoras que en este caso son de difícil ejecución, motivo por el que el interventor delegado del organismo recomendaba en abril la «urgente aprobación» de un plan de saneamiento con un horizonte temporal hasta el ingreso de la subvención.

ASUNTOS SOCIALES / La cuenta del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), que es el que maneja el mayor presupuesto de los cuatro, arroja un remanente de tesorería positivo, aunque hay gastos no ejecutados, recordó ayer Consuelo López, portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, que destacó que no se ha gastado el total de la subvención autonómica de ayudas para mínimos vitales, las transferencias por este concepto suman 764.500 euros en la liquidación del 2018, cifra de la que queda sin gastar un remanente de 61.356 euros en la liquidación, esto motivo la abstención de su grupo en la junta rectora, además de por la inejecución en 2018 de inversiones del programa de desarrollo urbano sostenible (DUSI) por parte del Imas.

De las cuentas de este organismo, Intervención cita que se están reconociendo derechos del convenio de la Junta para personal de los servicios sociales básicos que son superiores al gasto real, lo que da un exceso de derechos reconocidos de más de 100.000 euros que incrementa de forma ficticia el remanente de tesorería de este organismo.