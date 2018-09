Los universitarios que no tuvieron facultad

Son licenciados, cursaron los años correspondientes y aprobaron sus exámenes como todos. Comparten recuerdos de cualquier universitario salvo uno, no tuvieron facultad. La Universidad de Extremadura dio luz verde a la carrera de Ciencias del Deporte en 1994, pero las instalaciones no llegaron a tiempo para el inicio del curso. Ni para el primero ni para los siguientes. De hecho, no fue hasta 1999 cuando el edificio abrió sus puertas a los primeros alumnos. La primera promoción quedó huérfana de aulas y paradójicamente se graduó sin pisar el campus. Durante cinco años los estudiantes de deportes se integraron entre los futuros empresarios y economistas y compartieron instalaciones en la facultad de Empresariales, la única que no se encuentra en el recinto del campus.

Precisamente, el encuentro que organizaron por los diez años del inicio de la carrera tuvo hicieron lo propio hace diez años tuvo como punto de encuentro Empresariales, la facultad de adopción. Este medio centenar de estudiantes vuelve a reunirse este sábado, esta vez para conmemorar el 20 aniversario del inicio de la carrera y rememorar esta y otras anécdotas. Ángel Calle, uno de los estudiantes de la promoción relata que la llegada de la carrera al campus despertó la expectación de los universitarios. Cáceres se sumaba a las pocas ciudades que ofertaba Ciencias del Deporte, lo que se conocía como Inef. «Tuvo mucha demanda, hasta entonces solo había seis o siete ciudades en las que se podía estudiar deporte y los destinos más elegidos eran Granada o Madrid», sostiene. Acumula memoria de los años y tiene recuerdo para compañeros de promoción como Martín Fariñas, entrenador del Cáceres CB cuando ascendió a la máxima categoría del baloncesto nacional. Calle, por su parte, trabaja en un programa de la Junta para mayores y la mayoría de los de la promoción, apunta, se dedicó a la docencia. Él no pudo asistir a la celebración de los diez años, pero confiesa sus ganas del reencuentro. «Iremos al campus y luego al Mastropiero», relata, y cómo no, habrá hueco para brindar por el vínculo con Empresariales, la que fue su facultad «de prestado».