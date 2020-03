La UTE que comenzó el hospital reclama en los tribunales 28 millones de euros

La Unión Temporal de Empresas que comenzó a construir el nuevo hospital, que estaba formada por FCC, Joca y Placonsa (esta última ya no pertenece), lleva ante los tribunales a la Junta de Extremadura por haber rescindido el contrato de obra en el año 2013. La ejecución había comenzado siete años antes y en ese momento la primera fase del complejo se encontraba terminada casi al 91%. La empresa calcula que aquella decisión unilateral ha supuesto unos daños y perjuicios que han cuantificado en 28.614.608,84 euros. La resolución la llevó a cabo el gobierno de José Antonio Monago (PP) debido a los retrasos y a que, según justificó entonces el consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, la empresa reclamaba un modificado de 9 millones de euros sobre el proyecto inicial y ya había reclamado 9 millones más con anterioridad.

La primera opción de la UTE fue reclamar esa indemnización directamente al Ejecutivo regional. La Junta nunca llegó a contestar a dicha petición porque entendía que, en caso de tener que hacer frente a la reclamación, esta debería dirimirse en los tribunales. Así, a principios de febrero el abogado, José María Calero, presentó un proceso contencioso administrativo en los juzgados de Mérida, que ya ha sido admitido a trámite.

UN PROCESO LARGO / No es la primera vez que la constructora acude a los juzgados por la ejecución de la primera fase del complejo levantado en El Cuartillo. Ya lo hizo cuando se tomó la determinación de rescindir el contrato. En este caso, el primero el Juzgado Contencioso Administrativo de Mérida y luego el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), le dieron la razón. Ambos tribunales estimaron que la resolución del contrato no se ajustaba a derecho porque la administración sobrepasó el plazo de tres meses para notificar la resolución y el expediente caducó y porque no se puede imputar a la UTE el retraso en la ejecución de la obra.

Lo que hace ahora la UTE es reclamar una indemnización por los daños que produjo a las tres empresas la conclusión del contrato. Perjuicios tanto económicos como de reputación y que han sido valorados en 28 millones de euros. Tendrá que ser ahora el juzgado el que estime si dicha cuantificación se ajusta a derecho.