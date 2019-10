Vara apunta a otro «importante» yacimiento de litio en la provincia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mientras no perjudiquen a otras personas, me parece bien que su enclave no sea en Valdeflores, que por cierto se nota que la empresa que sigue erre que erre con el proyecto son unos indeseables e inhumanos. Les importa el negocio aunque perjudiquen a los ciudadanos. ¡Que se vayan a la p*** mierda!